El filial del COB recibe al Estudiantes de Lugo

El filial del Club Ourense Baloncesto recibe esta tarde en el Pazo Paco Paz (19.00 horas), la visita del Estudiantes de Lugo, séptimo clasificado de la competición, con cinco triunfos y tan solo tres derrotas.

Los ourensanos, que tan solo han logrado un triunfo en lo que va de temporada, intentarán volver a la senda de la victoria ante un rival que suma tres triunfos consecutivos y cuenta en sus filas con jugadores del nivel de José Antonio López, Pablo Córdoba o el lituano Rimantas Daunys.

En el bando ourensano, todavía no debutará el base norteamericano Rakiya Battle, procedente de la Alabama A&M de la NCAA. El transfer del jugador llegó ayer pero no hubo tiempo para completar el papeleo.