Llamada a folión en el Pazo

El COB vuelve este viernes a la liga y lo hace para recibir a uno de los mejores equipos de la LEB Oro. Le toca intentar competir en el Pazo (21:00 horas) contra un Oviedo al que se le da especialmente bien esta cancha y que intenta pelear por la segunda plaza.

Se acerca la competición al punto de no retorno, a su último tercio, y el COB debe intentar aprovechar su buena dinámica para alejarse, cuanto antes, de la zona de peligro. Castigado por su nefasta primera vuelta, ahora los ourensanos tienen escaso margen de maniobra si no quiere sufrir hasta el final. Eso sí, juegan con la tranquilidad del que habría firmado con sangre ese problema hace no mucho tiempo.

Las cinco victorias consecutivas e incluso la forma de perder el último partido en A Coruña deben fortalecer la confianza y ayudar al crecimiento colectivo de un COB muy mejorado. Su defensa y sus porcentajes de acierto son otros. Ha conseguido erradicar los socavones anímicos con los que entregaba cualquier partido.

Este viernes tendrá que insistir en el camino marcado para competir contra el Oviedo. Los asturianos no son de su liga, pero tampoco lo era el Breogán o incluso el Huesca, y cayeron en el Pazo.

Defensa y rebote

La defensa es la clave. La intensidad, la concentración y el rebote. Ese último aspecto será definitivo en este partido. El COB pude intentar limitar el juego de uno contra uno asturiano o incluso trampear con concesiones al tiro exterior para redoblar esfuerzos en la zona, pero tiene que inventar algo para nivelar la balanza en el rebote. Competir con jugadores como Romaric Belemene, Mohamed Barro u Oliver Arteaga requerirá un poco de trabajo táctico y un mucho de intensidad individual. Si el COB le resta segundas opciones al Oviedo aumentarán mucho las suyas de triunfo.

En los visitantes no estará, por lesión el norteamericano Drew Maynard, con lo que Belemene tendrá que asumir más minutos como interior y liberará a los 'treses' cobistas de un emparejamiento que se antoja muy desnivelado.

Puntos

En ataque los ourensanos están cada vez mejor, más sueltos. Los momentos en los que no aparece Reggie Johnson ya no son un erial. Ahora, cuando no es Rokas Uzas es Jhornan Zamora y si no Víctor Moreno y Roope Ahonen asumen cada vez más protagonismo. El juego exterior suma sin problemas desde hace semanas. No debería ser ese el handicap.

En la zona, más de lo mismo. Davis Rozitis representa el cambio radical en la parcela defensiva. Por lo que hace y por lo que intimida. En ataque también aporta, pero además Héctor Manzano, Dan Trist o Abdoulaye Ndoye también se han soltado la faja. A lo mejor con menos balones, pero también con más espacios y recibiendo en mejores posiciones.

Está claro que el COB debe subir un peldaño más su rendimiento para competir con un rival tan exigente, pero también que invita a pensar que puede conseguirlo una vez más. Puede acabar la jornada un poco más lejos del descenso o de vuelta a esos puestos, pero invita a confiar en la primera opción sin pensar en metamorfosis instantáneas.

Pazo, 21:00 horas.