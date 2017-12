Sin noticias en el COB, la peor noticia

Un día más y sin rastro de los fichajes que asegura pretender el COB. Rokas Uzas se lesionó dos días antes de enfrentarse al Prat (9 de noviembre) y mañana se cumplirá un mes sin más movimientos que la llegada temporal del base holandés Rogier Jansen. Por el camino, el equipo ourensano ha encajado cinco derrotas y su juego ha entrado en una caída libre sin remisión.

El COB ya no compite. Desde que ganó su único partido, al Araberri (27 de octubre), solo ha tenido opciones de victoria contra el Lleida y ha sido superado con facilidad por Valladolid, Melilla, Prat, Cáceres y Castellón. Empezó empeorando su juego ofensivo, pero en las últimas jornadas también ha bajado notablemente su rendimiento defensivo.

Una espiral a la que intentará poner remedio con dos fichajes que aporten un salto de nivel al equipo. Dos fichajes obligatorios, pero que no acaban de llegar.

Cada negociación que intenta se acaba evaporando. Se ha enrocado en una posición tan lógica como inútil. "No podemos equivocarnos", ha repetido una y otra vez el entrenador Gonzalo García de Vitoria. Una obviedad que no se discute y menos aún cuando no hay decisiones que juzgar. El COB no actúa y así no falla, el problema es que la inactividad ya es el error en sí.

El COB es colista y está a tres victorias de la permanencia. Ndoye involuciona, Orlov es impensable que puede ser un jugador determinante en esta competición, Manzano puede ayudar, pero nunca ser la referencia y Trist es el espejo del equipo, cada semana parece peor jugador. Un juego interior muy por debajo del nivel de una categoría como la LEB Oro.

Mientras, Davis Rozitis sigue en Lleida, juegue o no de aquí al final de su contrato temporal (23 de diciembre). El letón es el que más convence y visto lo visto no es descartable que el club ourensano espere a que quede libre. Si no lo ficha alguien antes. Para entonces irían disputadas 15 jornadas y, además del partido ante el Palencia y la próxima semana contra el Manresa, uno de los encuentros que podrían ser clave, contra el filial del Barcelona. El COB no gana y no ficha. Corre el riesgo de firmar contratos cuando esté virtualmente descendido.

"Haremos lo que sea necesario para intentar salvar el equipo", dijo el presidente, Camilo Álvarez. El movimiento, hasta ahora, ha sido traer temporalmente al base Rogier Jansen. El domingo debutará en el Pazo, pero tampoco parece suficiente para cambiar el rumbo.

Las otras opciones que ha sopesado el club ourensano tampoco se han podido concretar. El último ha sido Robert Battle. El veterano pívot tiene experiencia en la LEB Oro y las últimas temporadas ha jugado en la liga argentina, siendo siempre uno de los jugadores más destacados. Sus pretensiones económicas han sido inalcanzables para los ourensanos.

Para el juego exterior, el COB sí tiene algún jugador factible y que gusta al cuerpo técnico. El problema aquí es que el club no fichará ningún perimetral sin tener cerrado al interior. Firmar a un exterior extracomunitario limitaría todavía más las opciones de mercado para el pívot y, si se descarta a Rozitis, el fichaje del COB sería obligatoriamente un pívot norteamericano. Con Reggie Johnson en el equipo, el COB solo tiene disponible una ficha más de extracomunitario.