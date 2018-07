Ott ya es jugador del COB

A última hora de la tarde hacía oficial el Club Ourense Baloncesto el fichaje de Alfredo Ott. El escolta norteamericano estaba virtualmente confirmado desde el día anterior pero la firma del contrato se retrasó debido a la diferencia horaria con Estados Unidos.

La llegada del contrato genera todavía más ilusión en el club y en los aficionados que empiezan a ver un Río Ourense Termal muy mejorado respecto al de la temporada pasada. El presidente, Camilo Álvarez, había confirmado la continuidad del proyecto desde antes incluso de acabar la liga y ese claro paso adelante respecto a temporadas anteriores genera ahora consecuencias positivas.

La renovaciones de Davis Rozitis y Jhornan Zamora se ven acompañas por dos fichajes notables para un LEB Oro que apunta a un crecimiento deportivo y económico sobresaliente. Primero llegó Sergio Rodríguez y ahora lo hace Alfredo Ott.

Buenos informes

Gonzalo García de Vitoria se lanzó a por un fichaje del que recibió los mejores informes posibles de jugadores de confianza como Pedro Rivero o Héctor Manzano.

"El COB ficha a un muy buen jugador. Es un escolta muy completo que está siempre entre el bien y el notable en todos los aspectos del juego", asegura el exbase cobista y ahora entrenador del Lucentum Alicante.

No necesita mucha presentación un jugador que cumple once temporadas en el baloncesto español, pero Rivero es una voz autorizada por conocimientos del juego, de la liga y del protagonista: "Lo que más que gusta de él es el uso de las manos defensivamente y el tiro de tres puntos". Y añade: "Me sorprende mucho que Castellón no renovase a un jugador así y que pudiese ficharlo el COB".

La temporada pasada promedió más de diez puntos por partido con un equipo que disputó el play off de ascenso a la Liga ACB. Jugó más de 25 minutos por partido.

Con Jhornan Zamora, Sergio Rodríguez y ahora Alfredo Ott, el COB cuenta con una línea exterior muy completa. Jugadores con físico y buen tiro exterior, puntos cerca del aro y también tiro de tres puntos.

Pintor, escultor, fotógrafo...

Alfredo Ott III es uno de los jugadores de la LEB Oro con más inquietudes extradeportivas. El nuevo jugador del COB tiene una página web en la que expone sus trabajos de pintura y fotografía.

Asegura el propio Ott que se inició en la pintura por influencia de uno de sus abuelos y que insistió en esa pasión durante toda su etapa académica, tanto en el instituto como en la universidad.

En su etapa en Logroño se inició en la escultura con el artista José Antonio Olarte y actualmente realiza, con frecuencia, exposiciones de sus cuadros en Estados Unidos.

"Es un buen chico. Es algo introvertido, pero cuando coge confianza y se suelta es un chico muy agradable", dice Pedro Rivero. Y añade que "es un muy buen compañero en el vestuario y un gran profesional. No es fácil encontrar en el baloncesto a compañeros con esas aficiones. Es un tío muy interesante". En Ourense tendrá su próximo estudio.

Más fichajes

El Río Ourense Termal tiene cuatro jugadores confirmados y uno pendiente de hacerlo. El base-escolta Pol Molins también jugará en el equipo ourensano la próxima temporada en la LEB Oro y lo hará como cedido por el Joventut de Badalona. El acuerdo con el jugador y su club es total y en el COB solo están pendientes de la oficialidad de la Penya a la cesión para confirmar al jugador. Llegará esta semana.