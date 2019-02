Pol Molins: un día menos

La primera jugada del primer partido de liga fue el punto y seguido en la carrera, ahora interrumpida, de un jugador que, con 20 años, tiene mucho baloncesto del que disfrutar. Pol Molins se lesionó en Granada y se recupera en Barcelona de una grave lesión de rodilla que le hará perderse toda la temporada.

"He visto la jugada un millón de veces y le he dado mil vueltas. Cuando me caigo no me duele mucho, pero noto que la rodilla se va hacia los lados y ya empecé a llorar porque pensaba que tenían algo grave", recuerda Molins. "Del partido ni me acuerdo. Estuve todo el tiempo ausente y hundido". Un mal trago que quedará para siempre como herida de guerra, pero al que le pone buena cara: "Si tenía que pasar fue en el mejor momento. Ahora tengo todo el año y el verano para recuperarme y llegar a la temporada que viene perfectamente".

No le ponen fechas, pero en agosto debería estar disponible

"La recuperación va muy bien. Ha pasado lo peor, que es después de la operación cuando necesitas las muletas para todo y no puedes hacer vida normal. Ahora, he recuperado casi toda la movilidad y dentro de poco empezaré con el trabajo en el gimnasio", asegura desde el Pazo en una semana que ha aprovechado para visitar a sus compañeros y a su equipo. "Soy del COB. La temporada que viene pueden pasar muchas cosas y no puedo saber qué haré, pero este año el COB es mi equipo".

Jugó solo 43 segundos y desde la operación hace toda la recuperación en Barcelona, tutelado por el club al que pertenece, el Joventut de Badalona. Pese a la ausencia, ni el COB ni el jugador se han distanciado: "Hablo mucho con los compañeros, pero también con Benito Ramos (médico del club que lo operó), con los entrenadores, con la gente del club... La verdad es que estuve aquí dos meses, pero este club es una maravilla. Ya me habían dicho (pidió informes a Alberto Maura) que iba a un buen sitio y es verdad. Además, la ciudad también es muy cómoda para vivir".

Su próximo destino es secundario cuando lo más importantes es simplemente poder jugar, pero las papeletas para que repita experiencia la temporada que viene parecen muchas. Para que vuelva a su equipo y "al de mis padres. Aunque no esté jugando mi padre se ha hecho un forofo del Ourense". Y añade: "No me pierdo ningún partido. Los que televisan los veo todos y si no los sigo como todos, como podemos: por radio, por marcadores en vivo... como se pueda".

No se moja mucho, pero cree "que hay muchas posibilidades de jugar el play off. Al equipo lo veo muy bien, como lo dejé. Hay un ambiente muy bueno en el vestuario y es un equipo muy competitivo. Podemos ganar o perder, pero siempre estamos en partido".

Un COB que lo recuerda constantemente en la redes sociales con un hashtag que es habitual en cualquier tweet del equipo o del club: #undiamenospol.

Me como las uñas viendo baloncesto

Mañana será un aficionados más en un Pazo "que veo lleno en todos los partidos. Cada vez va más gente", pero avisa del peligro del rival: "El Castellón tiene mejor equipo que la clasificación que ocupa. Estamos muy bien, pero es un partido muy complicado".

El COB había pensando en él como comodín para el juego exterior: "En los dos meses que estuve y en la pretemporada me estaba sintiendo muy cómodo. La verdad es que creo que habría encajado bien en el equipo". Quizá por eso le da más rabia no estar ahí: "Cada partido que veo me como las uñas, pero también cuando veo jugando a cualquier equipo de niños". Mañana estará en el Pazo. Con su equipo.