Río Ourense Termal, día 1

Leche Río dará nombre esta temporada a todos los equipos del COB. El acuerdo estaba cerrado desde hacía semanas, pero tanto el club como la empresa lucense le han ido dando forma a un convenio de colaboración centrado en la cantera que ayudará también a impulsar al equipo de LEB Oro.

El club hacía ayer oficial el acuerdo y esta tarde el COB ya jugará ante el Básquet Coruña con Río en las camisetas.

Una vez confirmado el acuerdo con la empresa láctea lucense Leche Río, el presidente del COB, Camilo Álvarez reconoció que "é un día significativo para Ourense e unha clara aposta pola canteira. Nós desde que chegamos ó clube decidimos tirar pola formación de xogadores e esa e a idea que temos na directiva para o futuro. A chegada dunha empresa como Leite Río aos equipos de formación supón un apoio enorme e un espaldarazo para seguir traballando".

Además, el COB anunciará en las próximas fechas nuevos acuerdos institucionales para un cantera de récord, que contará esta temporada con 350 jugadores.

La llegada de Río debe marcar el punto de partida para una relación a largo plazo. "Nós o que buscamos é estabilidade en todo o que facemos. Que un empresario como Jesús Lence se interesase polo noso proxecto é un motivo de orgullo que nos fará traballar para que esta vinculación continúe por moitos anos e a nosa base siga crecendo. Quero insistir en que o obxectivo é contar a medio prazo con xogadores ourensáns no primeiro equipo e coa colaboración de Leite Río temos a tranquilidade para logralo. Agora é turno para sensiblizarnos co proxecto. Formación e nutrición van moi ligados e agora máis que nunca en Ourense".

Sobre el trabajo realizado durante el verano, Camilo Álvarez considera que "é gratificante ver que todo o traballo que realizamos comeza a dar froitos. Estamos a tentar restar carga económica as institucións e parece que comezamos a ver a luz ao final do túnel coa chegada de Leite Río e outros patrocinadores que poderían chegar para o primeiro equipo. Aínda precisamos un pouco máis de estabilidade e penso que en dúas tempadas poderemos centrarnos en acadar resultados deportivos importantes co equipo".