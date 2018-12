Sergio Rodríguez, un mes K.O.

Sergio Rodríguez es la única baja en un Río Ourense Termal que ya está en marcha tras el corto parón de Navidad. El alero canario se incorporó al grupo como el resto de compañero, pero tardará algunas semanas en volver a las canchas. A la espera el comunicado oficial del club, el jugador ya avanza un periodo de baja que rondará el mes.

"Me han dicho que no hay tendones afectados y que ha sido solo algo muscular. Es una lesión extraña, que nunca he sufrido, y dependerá un poco de la evolución y del dolor que tenga, pero me han dicho que serán unas cuatro semanas", explica el jugador.

La lesión se produjo en una sesión de trabajo físico y en una situación extraña: "Ni eran cargan de mucho peso ni estábamos empezando, ya habíamos hecho tres cuartas partes de la sesión. Noté un pinchazo y ya paramos al momento. Es algo inexplicable, ha sido mala suerte".

Baja muy importante para un equipo que tiene en Sergio Rodríguez uno de sus jugadores más importante. El alero ha sido titular en los 14 partidos de liga y es el jugador con más minutos del equipo (27 de media) por delante de Alfredo Ott, Davis Rozitis y Jhornan Zamora. El canterano Dani Stefanutto o el ala-pívot Nedzad Muratovic deberían repartirse ahora parte de los minutos en un juego exterior donde Jhornan Zamora podría pasar de ser la primera rotación a asumir el papel de titular.

"El equipo ha tenido bajas en muchos partidos y siempre ha competido, siempre ha dado la cara. Quitando el partido ante el Betis siempre hemos estado bien y ahora volverá a pasada. El equipo va a salir adelante como lo ha hecho siempre", dice Sergio Rodríguez. Y habla de su relevo natural: "Dani (Stefanutto) es un chico que entrena muy duro todos los días y con el que hablo mucho. Está preparado para hacerlo bien si tiene minutos".

Palencia, Araberri y Melilla, esos son los tres partidos que seguro se pierde el jugador cobista. El objetivo de los servicios médicos será rebajar el tiempo de baja sobre las cuatro semanas, pero nunca regresaría a las pistas antes del partido contra el Granada (18 de enero).

"Paciencia y calma"

Hasta entonces, a Sergio Rodríguez le queda una rutina muy distinta a la que ha llevado hasta ahora: "Soy un jugador al que las lesiones lo han respetado mucho hasta ahora. Me queda tener paciencia y calma". Y se muestra optimista con la rehabilitación: "Cuando me fui al parón iba con sensaciones muy mala. Ahora estoy mucho mejor, la diferencia en menos de una semana es abismal. En cuanto pueda supongo que podré seguir haciendo trabajo con el tren inferior. Lo más importante es volver bien, no volver rápido, y ta no solo por esta temporada, por mi carrera".

La plaga lesiones del COB a lo largo de la primera vuelta es preocupantes. En total, el equipo ourensano acumula 12 ausencias por lesión. Pol Molins se rompió en el primer partido de liga, en Granada, y su relevo, Andrejz Pluta, no llegó hasta la sexta jornada, contra el Lleida.Earl Watson se lesionó en la segunda semana de la temporada, pero jugó dos partidos cojeando (Canoe y Barcelona B) para luego ser baja en seis jornadas consecutivas hasta reaparecer en la undécima contra el Betis. La lista la completa Pepo Vidal, que se perdió el partido de Castellón. A esas bajas hay que sumar los dos partidos que se perdieron Vidal y Zamora por las convocatorias internacionales.