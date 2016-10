Terapia contra las dudas

¿Cómo se mide la influencia de la presión o de los nervios en el marcador final? ¿Los errores de concentración se pueden achacar a la ansiedad? ¿Y la precipitación?



El COB sumó su primera victoria de la temporada teniendo que respirar hondo un par de veces antes de alzar los brazos. Ya con el partido acabado pero todavía con el miedo en el cuerpo de quién ha visto demasiado cerca un bofetón de intensidad imprevisible. Ganó pero se marchó al vestuario sabiendo que la victoria no será el antídoto definitivo para los miedos y las dudas. Aumentará el efecto con el paso de las horas. Hoy ya sabrá mejor y seguro que el martes en San Sebastián se notará en el juego.



82 a 81. Eso es lo importante. Ahora los jugadores seguro que tienen ese poquito más de clarividencia que hace mejorar los pases, de criterio para seleccionar los tiros y de puntería para hacer buenos los ataques. El problema será para el cuerpo técnico que deberá seguir puliendo detalles todavía gruesos que no hacen ser muy optimistas cuando el rival tenga más pegada o experiencia.



Porque ayer el COB sí dio un paso adelante respecto a los dos partidos anteriores pero queda mucho para ser competitivo de verdad. Fue un equipo con más jugadores a los que recurrir pero sin continuidad. Hittle fue líder en la primera mitad. Kapelan, Mitrovic y Díaz se turnaron y por momentos se compaginaron en la segunda.



Tuvo tiro exterior pero Guerra se quedó demasiado solo en las dos zonas. Flis empezó enfadado con los árbitros y acabó peleado consigo mismo. Wright quizá necesite saber que no tiene nada que demostrar, solo sonreír un poco más y esperar a que la pelota entre.



Un COB que encontró puntos fáciles por momentos pero regaló demasiados. Irrumpió cuando más presión tenía pero no supo mantener el nivel las pocas veces en las que pudo abrir brecha y evitar agobios finales. Cuestión de enfoques. Progresión sí. Prudencia, seguro.



8 pérdidas de balón en un primero cuarto en el que regalo seis puntos bajo el aro. Seis triples en cinco minutos del último cuarto. Muy buena defensa sobre Edu Durán durante los 40 minutos pero errores alarmantes de concentración en el balance defensivo en momentos importantes.



La manta insuficiente que ya se sabía y que Gonzalo García de Vitoria y Cía deben estirar una temporada más. Este COB sigue siendo un Tente a medio construir pero con todas las piezas para acabar dando un buen resultado.



Por eso la victoria de anoche es tan importante. Porque evitará prisas y nervios. Y dudas. Lo único que no necesita a día de hoy un equipo que ayer quizá que no se fue del todo satisfecho de la pista pero seguro más tranquilo de la ducha.



Cada vez aportan más jugadores y esa es la verdadera clave de un COB que no va sobrado de nada pero que tampoco tiene deficiencias insalvables. La primera victoria ya está en el zurrón. Ahora le toca ser un poco mejor equipo el martes y repetir ideario el domingo. Solo los forofos pensaban que esta temporada iba a ser sencilla. Hay temporada, que ya es mucho, y seguro que acabará bien. Ganando es más fácil. Paciencia.