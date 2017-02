El COB regresó a la liga como la dejó para el parón de la Copa. Jugó a un nivel enorme y compitió ante uno de los candidatos al ascenso pero se quedó en el intento en un nuevo cara o cruz sin fortuna. El Melilla padeció a un rival que suple la falta de rotaciones con un baloncesto superior. Más constante y equilibrado pero insuficiente cuando el talento que consigue el talonario hace acto de presencia. El COB jugó bien, mandó en el marcador durante muchos minutos y tuvo opciones de victoria, pero no pudo con el acierto exterior del Melilla y el liderazgo de dos caras conocidas. Pedro Rivero y Marcos Suka-Umu sacaron del entuerto a su equipo en un último cuarto apasionante.

El base acabó con una renta de 6 puntos (61-67) que relegó al banquillo a los secundarios. El alero lo decidió con dos penetraciones, un robo de balón y un triple decisivo.

En el otro plato de la balanza el COB puso lo que tiene. Todo lo bueno y también los lunares que lo merman. 22 pérdidas y 10 rebotes ofensivos que dieron aire al rival cuando peor lo estaba pasando.

Nada más se le puede reprochar a los de Gonzalo García de Vitoria. Capaces de salir a flote de un chaparrón inicial capaz de destrozar al más solvente. Sanz, Ott y Van Wijk encadenaron cinco triples en los seis primeros intentos y el Melilla anotó 25 puntos en seis minutos. Esta vez fueron Hittle, Flis y Guerra los que pusieron la cara. Cuando amainó el temporal irrumpió Kapelan para liderar un parcial de 4 a 21 (29-34) y calmar a un pabellón con el silencio innato.

Los cuartos intermedios fueron de fogueo. Los dos equipos se pusieron de acuerdo para anotar sin descanso o para encadenar errores y nervios. El Melilla no tuvo consistencia para examinar la profundidad de banquillo cobista y al COB no se le puede exigir ganar por K.O. cuando ya de por sí pelea con menos pesaje.

Díaz calmó la efervescencia de Rivero (74-74) y Mitrovic, que jugó menos de lo habitual por una gastroenteritis, anotó un triple que condenó el partido a los detalles. El COB no entendió la última defensa, Suka-Umu lo aprovechó para meter la última canasta del partido (77-80) y en la réplica Díaz no anotó un triple lateral y Mitrovic tampoco pudo llevar el partido a la prórroga con uno frontal. Otra vez mucho mérito sin recompensa alguna. Cuesta mucho jugar el play off de ascenso, aunque a veces parezca algo natural.