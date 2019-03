De Vitoria: "Es un partido clave"

El Río Ourense Termal no pierde un ápice de la ambición que la ha caracterizado esta temporada. Antes del encuentro de este sábado ante el Valladolid, el técnico del equipo, Gonzalo García de Vitoria destaca que "es un partido muy importante. Nos enfrentamos dos equipos muy parecidos en todas las situaciones. Creo que somos muy semejantes, primero porque somos dos 'plazas' históricas con proyectos modestos. También en que hay una estabilidad en los proyectos y se están haciendo las cosas bien desde la cancha y los despachos y quizá en que ambos estamos por encima de las expectativas".

Enfrente un Valladolid, que al igual que el COB, está haciendo una segunda vuelta de competición de récord. "Ellos han ganado partidos de auténtico mérito. Tuvieron opciones de ganarle al Betis, le ganaron a Bilbao... Son un equipo complicado y muy bien trabajado por Paco García. Es un equipo con muchas variantes ofensivas y defensivas y mucho nivel físico".

Estando tan cerca en la clasificación, el entrenador ourensano considera que "ganar supondría, no matemáticamente, pero sí de forma virtual alejarnos de un rival directo (tres victorias más el average). No es un partido definitivo, pero si muy importante de cara al objetivo de jugar el play off".

Y sobre el rival al que se enfrentarán desde las 19:00 horas, varias claves. "Paco (García) seguro que nos ha analizado bien y va a atacar nuestras debilidades. Ya en el partido de ida fue muy complicado. Tienen buenos tiradores como Gantt y Reyes. Después, tienen a un ala pívot como Sergio de la Fuente, un jugador que en esta categoría es muy complicado de defender y como no, dos bases de mucho talento. Pero creo que su mejor baza es que tiene muchos jugadores diferentes que le permiten jugar a diferentes cosas dependiendo del rival o el marcador".

Con la victoria en el partido de ida como precedente, García de Vitoria incide en que "nosotros hemos trabajado bien el scouting al rival. En la primera vuelta creo que lo analizamos bien y vamos a ver. El partido de vuelta suele ser diferente. Ten en cuenta que ya has visto puntos fuertes y débiles, ahora vas a intentar esconderlos, no tengo ninguna duda de que Paco va a venir preparado y nosotros tenemos que estar concentrados y bien. El equipo está motivado porque ha entendido la importancia del encuentro. Ahora tienen que entender lo que queremos. El dónde o cómo queremos jugar".

Y como no, los líos con las fechas y la coincidencia de horarios llegan a la previa. "El partido lo ha cambiado la federación pero a nosotros nos da un poco igual. Es verdad que hay un partido de fútbol interesante pero creo que nosotros tenemos el tirón suficiente para traer a gente al Pazo y lo único que tengo que pedirle a la gente que venga es que tenemos que recibir su apoyo desde el primer minuto, nos hace falta".

Antes de afrontar la última sesión de entrenamiento de la semana, el técnico del Río Ourense Termal se resta importancia en las rachas y récords que está logrando él como entrenador y el equipo esta temporada. "Récords. La verdad es que no estoy muy al tanto de esas cosas. Creo que todo lo que sea poner marcas nuevas es bueno. Significa que las cosas se están haciendo bien y después hace que se hable de nosotros como equipo".