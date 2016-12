Wright, un lucense en el COB

El viernes el COB afrontará en Lugo el último partido de la primera vuelta. Cita importante mirando la clasificación, especial por la rivalidad entre los dos equipos y emotivo para uno de sus jugadores. Devin Wright juega contra su ex equipo y en su ciudad. Un lucense con la camiseta del COB.



Fue el invitado en el programa de Telemiño La Prórroga y compartió emociones, sentimientos y sensaciones sobre el derbi, lo que va de temporada y el futuro a corto plazo. También habló de su vida personal.



Wright vuelve a la que fue su pista hace solo unos meses. La única temporada que jugó en el Breogán: "Para mí será especial, es normal. Tengo allí a la familia y a los amigos, pero luego en la pista no hay amigos. He estado jugando por España adelante y como visitante llevo yendo a Lugo seis años".



Seguro que tendrá ganas de hacer un gran partido en el Pazo Universitario. Además, reconoce que en esta primera vuelta le está costando tener sensaciones positivas: "Soy un jugador que me exijo mucho. Venía de hacer buenas temporadas en Melilla y tenía muchas ganas de jugar bien en Lugo pero por muchas cosas no fue un buen año. La carrera de un jugador profesional nunca es una línea recta, siempre está llena de subidas y de bajadas". Y añade: "Se me ve serio en la pista porque soy así, soy un jugador serio. Lo único que intento es seguir trabajando muy duro para jugar siempre un poco mejor. Además, este viernes es el mejor momento posible para cambiar eso. Para jugar mejor".



Le ha tocado disfrutar y sufrir a dos de las mejores aficiones de la liga, la del COB y la del Breogán.



Empieza hablando de la de Lugo: "Es muy exigente pero es normal. Es como comparar a la afición del Barça con la de un equipo de Tercera. Es normal que la el Barcelona te exija más. Por mucho que ganes luego pierdes un partido y ya te están encima. Pero también están siempre detrás empujando". Y de la del COB dice que "te exige más cuanto más de exiges tú. Entienden de baloncesto y se nota porque animan igual cuando están por delante en el marcador y cuando estás detrás. Eso en esta liga tan igualada es muy importante porque a veces es la diferencia en un partido. Hay partidos en la LEB Oro que se ganan simplemente por cojones".



El viernes buscará con su equipo conseguir una más, mantenerse en el grupo de los mejores con un COB que define como "equipo, unidad y amigos". Quizá por ahí se empieza a entender el éxito de un rival que llega a Lugo sin miedo a nadie en la LEB Oro.