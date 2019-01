Y Zamora montó el "chou"

Venezuela está que arde. Su presidente, Nicolás Maduro, a veces en chándal, otras con una diminuta constitución en la mano, exige a la oposición que "no me monten un chou". "Chou" viene a ser la libre interpretación latina del inglés "show". O sea, el inefable Maduro viene a decir que no le monten un espectáculo en su enésima toma de poder.

Un buen "chou" fue el que montó el alero del COB, Jhornan José Zamora Mota en los minutos decisivos del difícil encuentro contra el Melilla. Último cuarto. Dos triples y una canasta doble en suspensión. Con su defensor muy pegado. Con la posesión cerca del límite. Con el destino del partido en sus manos. Con todo el público del Pazo pendiente de sus acciones.

De menos a más

Sólo llevaba seis puntos en los tres cuartos anteriores, fallado 10 de sus 12 lanzamientos iniciales. Una mala tarde, sin duda, solo hasta el momento. Pero con este tipo no puedes fiar. Te monta un "chou"en menos de nada. Te levanta al equipo, siempre peleón. Te calienta a la afición, cada semana más optimista, y te congela al rival. Un Melilla sin acierto exterior ni inteligencia para llevar el partido a su terreno e imponer su enorme altura.

3.000 espectadores en el Pazo. Y creciendo en número. ¡Anímese, que se monta un buen chou!