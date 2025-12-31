Un joven de 19 años asesina a su padre tras una discusión familiar en La Rioja
VIOLENCIA MACHISTA
Un joven de 19 años ha asesinado, pasadas las 17,20 horas a su padre, de 54 años, tras una discusión familiar, derivada de un caso de violencia machista, que se ha producido en una vivienda de Fuenmayor (La Rioja), según ha informado la Guardia Civil de La Rioja.
La Guardia Civil prosigue con la investigación de unos hechos que se encuentran relacionados con un presunto episodio de violencia de género que habría derivado en un caso de violencia doméstica, resultando fallecido de forma violenta el hombre de 54 años, en el número 9 de la calle Veracruz.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Seguridad Ciudadana, así como agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, junto con la autoridad judicial.
El presunto autor de los hechos, un varón de 19 años de edad, ha sido detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Rioja.
La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que no se facilita información adicional.
