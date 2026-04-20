El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles

19 abr 2026

Admitida la querella de una exedil del PP por presunto acoso contra el alcalde de Móstoles

La Región

La Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, plaza nº 2, ha admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejala contra el alcalde de esta localidad madrileña, Manuel Bautista, y el Partido Popular por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos