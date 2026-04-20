20 abr 2026
Claudia Sheinbaum destaca el “buen recibimiento” en España: "Le fue bien a México"
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum celebra el respaldo internacional a su país tras participar en una cumbre progresista en España.
20 abr 2026
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum celebra el respaldo internacional a su país tras participar en una cumbre progresista en España.
20 abr 2026
El PSOE se dispara en abril y llega al 36,4% y una ventaja de casi 13 puntos sobre el PP
20 abr 2026
El TJUE no tendría competencia para pronunciarse sobre la consulta de la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE andaluces
20 abr 2026
La supuesta destrucción de audios y una operación de hasta 12 millones para anular judicialmente el "caso Gürtel" centran el juicio de la "Kitchen".
20 abr 2026
María Corina Machado se ha negado a reunirse con Sánchez en su viaje a España, una decisión "coherente" para el líder del PP. Feijóo recuerda que España ha pedido que se levante la "suspensión de las sanciones de la UE" al Gobierno de Delcy Rodríguez.
20 abr 2026
Habilitadas más de 430 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería para gestionar con cita previa la regularización extraordinaria hasta el 30 de junio.
19 abr 2026
“Pronto les recibiremos a ustedes en una Venezuela libre”, afirma la premio Nobel de la Paz, Corina Machado, tras recibir la medalla de oro de la Comunidad de Madrid
19 abr 2026
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, califica la gestión del PP en Andalucía de “milagro” tras dar la vuelta a 40 años de socialismo
19 abr 2026
La Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, plaza nº 2, ha admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejala contra el alcalde de esta localidad madrileña, Manuel Bautista, y el Partido Popular por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos
18 abr 2026
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, carga contra la derecha y la ultraderecha en la cumbre progresista y estrecha lazos con Claudia Sheinbaum, en una jornada marcada por el refuerzo de la cooperación internacional y el liderazgo de México en la próxima reunión en defensa de la democracia
18 abr 2026
Tres de los siete afectados en el incendio de una casa en Tenerife sufrieron una parada cardiorrespiratoria y fueron trasladados al Hospital en estado crítico
18 abr 2026
"Devolví la libertad a los españoles estableciendo la democracia, pero nunca pude beneficiarme de esta libertad para mí", defiende
17 abr 2026
La primera cumbre bilateral entre ambos países concluye con una docena de acuerdos y una exhibición de sintonía política entre los dos mandatarios
17 abr 2026
El Plan de Trabajo entre ambos países busca fortalecer la colaboración en materia de gobierno digital, uso inclusivo y eficientes de las tecnologías emergentes en las políticas públicas
17 abr 2026
La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia detectó diversos indicios de incumplimiento durante periodos prologados que pudieron afectar al funcionamiento de los sistemas
17 abr 2026
El pacto entre PP y Vox en Extremadura incluye la modificación de la ley de extranjería para permitir la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y la creación de una unidad de control del padrón y fraude social
17 abr 2026
Abascal aludió a los insultos que recibió del congresista de ERC, Jordi Salvador, antes de subir a la mesa y recalca que “no hubo violencia” por parte del diputado de Vox
17 abr 2026
El Supremo desestima la suspensión solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica sobre la regularización de migrantes
17 abr 2026
PP y Voz prevén que el debate de investidura en Extremadura se celebre el martes y miércoles de la próxima semana y "de manera inmediata" sea la toma de posesión
16 abr 2026
Tras la aprobación de la regulación extraordinaria de migrantes, Feijóo afirma que Elma Saiz no debería formar parte del Gobierno "si no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales".