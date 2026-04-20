19 abr 2026

La Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, plaza nº 2, ha admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejala contra el alcalde de esta localidad madrileña, Manuel Bautista, y el Partido Popular por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos