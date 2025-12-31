Detenido un hombre por la muerte violenta de su madre en Tarragona
ASESINATO
Un hombre ha sido detenido este miércoles 31 de diciembre relacionado con la muerte violenta de su madre en El Vendrell (Tarragona), según han informado los Mossos d`Esquadra.
