Detenido un hombre por la muerte violenta de su madre en Tarragona

ASESINATO

Mossos d'Esquadra.
Mossos d'Esquadra. | EP

Un hombre ha sido detenido este miércoles 31 de diciembre relacionado con la muerte violenta de su madre en El Vendrell (Tarragona), según han informado los Mossos d`Esquadra.

