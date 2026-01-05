El barril de petróleo Brent baja de 60 dólares por primera vez en casi un mes tras el ataque a Venezuela

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba a caer este lunes por debajo del umbral de los 60 dólares, algo que no sucedía desde el pasado 19 de diciembre. Esta bajada se produce tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela en la que capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en medio de bombardeos en distintas partes del país.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent disminuía hasta un 1,6% respecto del anterior cierre al anotar un mínimo intradía de 59,76 dólares, el más bajo desde el pasado 19 de diciembre.

Por su parte, en su variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio del barril llegaba a abaratarse alrededor de un 1,7% hasta marcar un mínimo intradía de 56,32 dólares, el más bajo también desde el 19 de diciembre de 2025.

Además de la incertidumbre sobre la situación en Venezuela, después del reciente ataque estadounidense y la declaración por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su gobierno está ahora "a cargo" del país caribeño, el mercado de futuros del petróleo digiere también la decisión de la OPEP+ (el grupo de países productores de crudo liderado por Rusia y Arabia Saudí) de mantener sin cambios su estrategia.

En este sentido, tras su reunión, los ocho países que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023 (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) reafirmaron su decisión de pausar los incrementos de producción en febrero y marzo de 2026.

"Los países continuarán monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus continuos esfuerzos por apoyar la estabilidad del mercado, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener plena flexibilidad para continuar pausando o revertir los ajustes voluntarios adicionales de la producción", anunciaron tras el encuentro virtual mantenido, y añadieron que se reunirán mensualmente para revisar las condiciones del mercado.