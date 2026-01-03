Fuertes explosiones sacuden Caracas y otras zonas de Venezuela durante la madrugada

Varias explosiones han sacudido la ciudad de Caracas y otras zonas del país esta madrugada. Según testigos presenciales, alrededor de las 2.00 de la mañana, hora local (7.00 en España), comenzaron a escucharse fuertes detonaciones en distintas zonas de la capital venezolana y en otros puntos del país.

El Gobierno de Venezuela habla ya de una "serie de ataques aéreos" que atribuye a Estados Unidos contra la capital, Caracas, y contra los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, en lo que ha calificado como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”.

En su primera reacción oficial, el ejecutivo venezolano señala directamente a Washington como responsable de una operación cuyo objetivo, según su versión, sería “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política” del país.

La denuncia se produce en un contexto de máxima tensión diplomática y militar entre ambos países durante los últimos meses. Caracas recuerda que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó recientemente el despliegue de buques de combate frente a las costas venezolanas, la incautación de petroleros que partían de puertos del país y lanzó amenazas públicas de intervención militar.

Venezuela declara la emergencia nacional

El gobierno venezolano ha decretado el estado de movilización general y de emergencia nacional, ordenando el despliegue inmediato del mando de defensa en todos los estados y municipios del país. De forma paralela, ha anunciado el inicio de una ofensiva diplomática con la presentación de denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Secretaría General de Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), con el objetivo de exigir una condena internacional y la rendición de cuentas del Gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, han advertido de que, “en estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su población, su territorio y su independencia. Finalmente, ha hecho un llamamiento a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y del resto del mundo para que se movilicen en solidaridad activa frente a lo que califica como una agresión imperial.

Primeras reacciones internacionales

Entre las primeras reacciones internacionales destaca la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aseguró en su cuenta de X que lo que está ocurriendo es un “bombardeo” sobre Caracas y pidió la intervención inmediata de los organismos internacionales. “En este momento bombardean Caracas.

Petro solicitó además la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, del que Colombia forma parte desde el pasado 1 de enero, para “establecer la legalidad internacional de la agresión” denunciada por Caracas.

Hasta el momento, no se ha producido una confirmación oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos, mientras la comunidad internacional permanece a la espera de información verificada que permita esclarecer el alcance y las consecuencias de los hechos denunciados por las autoridades venezolanas.Televisión Española ha informado de que funcionarios de la Administración Trump han indicado a medios estadounidenses que están al tanto de la situación, pero no han asumido ninguna autoría ni han confirmado operaciones militares.

Las imágenes y vídeos grabados por ciudadanos han comenzado a circular rápidamente en redes sociales, mostrando destellos, ruidos de explosiones y enormes columnas de humos.