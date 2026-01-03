Trump asegura que EEUU dirigirá por un tiempo Venezuela y explotará su petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado en rueda de prensa los motivos que le han llevado a ejecutar un ataque aéreo en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y ha ofrecido algunas pistas sobre el futuro inmediato del país, aunque sin concretar muchos aspectos. Trump ha indicado que Estados Unidos va a dirigir Venezuela hasta que haya una "transición adecuada" y ha apuntado, en varias ocasiones, que compañias estadounidenses van a reconstruir las infraestructuras petrolíferas del país para que el petróleo "fluya como debe hacerlo".

En su comparecencia, Trump no ha aclarado quien va a dirigir el país hacia esa transición pero apuntó que habrá un equipo formado por estadounidenses y no ha excluido la posibilidad de que participen actuales dirigentes del régimen venezolano. En concreto ha indicado que supone que la vicepresidenta Delcy Rodríguez ocupará el puesto de Maduro. Sin embargo, se ha mostrado poco dispuesto a que los opositores Maria Corina Machado o el candidato presidencial Edmundo González vayan a jugar algún papel en esta transición. A González ni siquiera lo ha nombrado y sobre Machado ha indicado que es una mujer "muy agradable" pero que no cuenta con apoyo suficiente dentro del país.

En diversos momentos de su comparecencia Trump se ha referido a la necesidad de que empresas petroleras estadounidenses se hagan cargo de las infraestructuras petroleras de Venezuela -que según dice se encuentran destruidas- para repararlas y conseguir que la producción de petróleo en el país se incremente de forma exponencial. Apuntó que la reconstrucción de estas infraestructuras "llevará tiempo" y que los beneficios van a repercutir en el propio pueblo venezolano aunque también apuntó en un momento que "vamos a estar rodeados por países seguros y vamos a tener energía de verdad" y que "vamos a recuperar lo que perdimos en su momento".

En el inicio de su comparecencia, el presidente norteamericano se mostró orgulloso por el desarrollo de la operación realizada en Venezuela y alabó la ejecución realizada por las fuerzas militares estadounidenses, que consiguieron su objetivo "sin sufrir bajas y sin perder equipamiento". Trump advirtió de que estaba previsto un segundo ataque en caso de ser necesario y añadió que aún puede llegar a producirse y que sería mayor que el primero.

Sobre los motivos para llevar a cabo esta acción, Trump insistió en acusar a Maduro de ser miembro del cartel de los Soles y de enviar a Estados Unidos a delincuentes y enfermos salidos de los hospitales psiquiátricos para "aterrorizar a nuestras ciudades". Además, recordó que Maduro cuenta con una orden de detención por parte de la justicia estadounidense desde 2020 y ahora se le va a poner a disposición judicial cuando el barco que le traslada a él y a su esposa llegue a Nueva York. Además, Trump reconoció que estuvo cerca de llegar a un acuerdo con Maduro para "rendirse" y abandonar e país pero finalmente no lo hizo.

Advertencias a Cuba y Colombia

Respecto al cambio en la política exterior norteamericana en cuanto a intervenciones en el exterior, Trump aseguró que Estados Unidos "olvidó" la doctrina Monroe durante algún tiempo pero ahora "no la vamos a olvidar más". Concluyó que "no se va a volver a cuestionar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental".

También se refirió a Colombia para indicar que en ese país hay centros de producción de droga que se acaba enviando a Estados Unidos, por lo que "tendrían que tener cuidado". Sobre Cuba, indicó que es un país que "está sufriendo mucho y queremos ayudarles" y el secretario de Estado, Marco Rubio, puntualizó que "Cuba es un desastre dirigido por un hombre senil e inoperante y que no tiene economía. Si yo estuviese en La Habana ahora, me preocuparía".

Mensaje a Putin

Al final de su comparecencia, Trump explicó que "nunca" ha hablado sobre Maduro con el presidente ruso, Vladimir Putin, e insistió en que seguirá negociando para poner fin a la guerra en Ucrania en la que están muriendo decenas de miles de soldados cada mes. "Putin está matando mucha gente y yo quiero salvar vidas", concluyó.