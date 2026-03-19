Un proyecto piloto para arrancar el transporte metropolitano en Ourense

El último encuentro mantenido entre los responsables del Concello de Ourense y los regidores del área metropolitana se saldó con un ejercicio de “vontade política”, en palabras del presidente de la Diputación, Luis Menor, por definir un programa piloto que permita establecer una primera red de conexiones para la zona, lo cual podría beneficiar a más de 150.000 viajeros, aproximadamente la mitad de los habitantes de la provincia.

Buscase poder definir o número de liñas e avanzar en cuestións técnicas, como a definición das paradas e frecuencia"

En el encuentro, los regidores asistentes acordaron “instaurar un proxecto piloto que afecta aos concellos limítrofes da cidade”, señalaba al término el presidente provincial, quien consideraba necesario ese paso “para poder definir o número de liñas e avanzar en cuestións técnicas, como a definición das paradas e frecuencias”. A esto habría que añadir “a afección que tería nas liñas de transporte interurbano -dependiente de la Xunta- e os custes que suporía a implantación deste novo servizo”, añadía Menor, lo que permitía concluir que el proyecto todavía se encuentra en fase muy embrionaria.

Precisamente, para ver el papel que la administración autonómica podría jugar en el futuro mapa del transporte ourensano, asistía también al Centro Cultural Marcos Valcárcel el delegado provincial Manuel Pardo, quien había señalado días antes que “estamos pendentes da nova adxudicación do novo servizo”, indicando que las actuales tarjetas de movilidad que facilitan el desplazamiento en las líneas interurbanas no serían, por ahora, compatibles con la red metropolitana, pero mostrándose abierto a las extensiones de línea hacia los concellos periféricos para garantizar la “complementariedad e mellorar a mobilidade”.

Menor recordaba al término del encuentro que “o obxectivo é solucionar un problema histórico de mobilidade para a cidade e a comarca de Ourense”, comprometiendo la ayuda de la Diputación.