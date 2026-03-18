Vuelve a reunirse la mesa del Transporte Metropolitano

PROGRAMACIÓN DE 2026
La Semana Santa necesita nuevos brazos en la ciudad de Ourense
REACTIVAR EL PLAN
La Mesa del Transporte Metropolitano volverá a reunirse este 18 de marzo para intentar desbloquear este proyecto, necesario para muchos trabajadores ourensanos. Así lo adelantaba el presidente provincial, Luis Menor, al término de la junta de gobierno, expresando que “temos convocada unha reunión, unha vez que o Concello (de Ourense) contestou ás peticións que se lle fixeron”. En este encuentro, que comenzará a las 11,00 horas, estarán presentes “as administracións e alcaldes afectados, e xa con datos concretos, vamos a intentar avanzar”, añadía Luis Menor.
El último encuentro que mantuvieron todas las partes para intentar arrancar este servicio se remonta a 17 meses atrás, en octubre de 2024. En aquél momento, la administración Jácome había pedido aguardar a que la nueva ordenanza del transporte estuviera en marcha, pues era su intención que el redibujo de las líneas pudiera amoldarse a nuevas conexiones. El atasco al renovar este servicio enterró este intento.
Para la reunión del día de hoy “intentaremos ver avances”, indicaba el presidente provincial. “Temos pedidos uns informes técnicos, e imos a tratar de que primeiro expliquen algunhas das cuestións que nos ofrecen algunha dúbida respecto a algunha cantidade que nos reclaman. E tamén determinar efectivamente o alcance, porque hai algunha modificación sobre a proposta inicial desa primeira fase”, adelantaba Luis Menor.
El presidente de la Diputación añadía que la implantación de la red de transporte supondría que “a comarca se vería enormemente beneficiada. E cando falamos de comarca, estamos a falar do 50% practicamente dos ourensáns que viven na provincia. A cidade, máis os concellos da área metropolitana supoñen prácticamente 150.000 persoas”.
También te puede interesar
PROGRAMACIÓN DE 2026
La Semana Santa necesita nuevos brazos en la ciudad de Ourense
PLAZOS FICTICIOS
El gobierno local de Ourense asume que los fondos UE están en riesgo
REACTIVAR EL PLAN
Vuelve a reunirse la mesa del Transporte Metropolitano
Lo último
ACUERDO DE CONFORMIDAD
Condenado por intentar golpear a un Guardia Civil en Xinzo de Limia: “Te pincho”
UNO DE LOS CAPITANES
Varo, de la UD Ourense: “Es el momento de dar un plus”
CLAVE GALICIA
Larra en la ventanilla del concello