La princesa ilustrada

Dice Javier Gomá, filósofo y actual director de la Fundación Juan March, que “la princesa Leonor ha elegido ser republicana en una universidad pública madrileña, según el concepto de república de Platón”. Se refiere Gomá al sentido filosófico que busca definir la justicia y diseñar el llamado Estado ideal, lo que no deja de ser una noble utopía. Es decir, que no es que Leonor aspire a ser republicana en una monarquía parlamentaria como la nuestra, o que arroje piedras contra el propio tejado de la Corona española que se supone algún día heredará. No es eso. Leonor de Borbón ha elegido cursar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid porque si hubiera elegido la Universidad Complutense, permítaseme la broma, se arriesgaba a encontrar entre sus profesores a Pablo Iglesias Turrión o Juan Carlos Monedero, probados detractores de la Monarquía y presuntos cooperadores necesarios del exilio de su abuelo Juan Carlos I.

Como la Iglesia y los buenos modistos, la Corona nunca da puntada sin hilo, de modo que ha elegido la universidad de Getafe para la futura reina de España"

La izquierda de la Carlos III, que es muy amplia y numerosa, ya ha avisado. Dice el comunismo moderno universitario que estudia al sur de Madrid que “la esperamos con los brazos abiertos en nuestros foros por Palestina”. Marca territorio el activismo republicano antimonárquico que en modo alguno se plantea foros por la democracia en Cuba y Venezuela o foros contra la represión en la República de Irán de mujeres, homosexuales y contestatarios.

Como la Iglesia y los buenos modistos, la Corona nunca da puntada sin hilo, de modo que ha elegido la universidad de Getafe para la futura reina de España. Sorprende que descarte el Derecho, base fundamental de las democracias, y arriesgue por la carrera de Ciencias Políticas, una modernidad romántica cuyas materias le van a hacer mucha falta para sostener y conservar la encomienda de la sucesión en este país sometido a las tensiones territoriales, ideológicas y guerracivilistas donde está mejor visto ser de izquierdas o extrema izquierda que ser conservador de derechas o de Abascal.

La Universidad Carlos III fue fundada en 1989 por el socialista y padre de las Constitución Gregorio Peces Barba. Tiene campus en Getafe, Leganés, Colmenarejo y Puerta de Toledo, y no al norte como la Complutense o la Autónoma. Es de naturaleza pública, lo cual está muy bien, porque la princesa de Asturias podría haber estudiado en la privada, donde los master se venden al kilo y la matrícula cuesta un pastón. No es que la Complu se haya devaluado por la cátedra y el software de Begoña Gómez, que también, sino que la Corona se esfuerza por mezclarse con la plebe para asegurar su continuidad y gozar de popularidad y buena imagen. La infanta Sofía, en cambio, prefirió el Forward College de Lisboa, Paris y Berlín, porque en la variedad viajada están el gusto y el mundo.

Así que, tras su formación militar, sus cosas de juventud en la travesía del Juan Sebastián Elcano, la princesa ilustrada Leonor arriba al puerto de Getafe con todas las papeletas de ser reina de España y del pueblo por la gracia de Dios y de la monarquía hereditaria. No olvidemos que Carlos III fue apodado “el político y el mejor alcalde de Madrid”. Y además fue Borbón.