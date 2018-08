Sin consenso en Sandiás para invertir 90.000 euros

La condición de gobernar en minoría en Sandiás sigue dándole quebraderos de cabeza al portavoz de Agrelsán y regidor del municipio, Felipe Traveso. El alcalde no ha podido dar luz verde a su idea de cambiar el sistema de iluminación actual por otro de bajo coste, mediante la inversión de 90.000 euros del remanente de tesorería, debido al rechazo de la oposición, conformada por dos ediles del PSOE, tres del PP y un concejal no adscrito.

En un pleno extraordinario que tuvo lugar este viernes, Traveso vio por tierra su propuesta de mejorar el alumbrado público en varios núcleos de población: Vilariño, Cerredelo, Sandiás, Novaíño y Piñeira. El objetivo pasaba también por cambiar los cuadros que estaban obsoletos e introducir luminarias tipo Led. "Na última Xunta de Portavoces pactamos co PSOE esta posibilidade e, durante a sesión plenaria, abstivéronse, curiosamente", explicó el regidor local. "Dado que o Partido Popular e o concelleiro non adscrito votaron en contra, non vamos a poder investir eses cartos", añade.

La oposición de Sandiás prefiere, según manifestaron en la sesión, invertir el dinero en otras cosas como un centro de día. "Xa se lle dixo na última Xunta de Portavoces que non daba tempo nin chegaban os cartos para esa posibilidade. Levábamos dende o mes de abril tratando de consensuar un destino para o remanente, nunca dixeron nada", se queja el regidor, quien se lamenta de la oposición frontal a todos sus planes para el municipio. "Nós non podemos hipotecar ao Concello, teríamos que ver con qué recursos contaríamos para manter ese futuro centro de día. Volvémonos a quedar do mesmo xeito que o ano pasado: sen poder empregar o remanente de tesourería", añadió Traveso.

La sesión plenaria celebrada en Sandiás tuvo otros puntos dentro de la Orden del Día, entre ellos, una modificación de crédito para poder acometer la subida del 1,75 por ciento a los salarios de los funcionarios municipales que marca la ley y que se aprobó por unanimidad.

La vía para elegir el juez de paz del municipio tampoco logró el acuerdo de las distintas formaciones. El grupo de gobierno propuso que se realizara a través del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sin embargo, se decidirá finalmente en otra sesión plenaria a petición de los grupos de la oposición.

La Corporación fijó los festivos locales de 2019: el martes de Entroido y el lunes de Pascua.n