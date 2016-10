O documental "Camilo, o último gerrilleiro de Galicia" lanza a preestrea en Xinzo de Limia

O documental `Camilo, o último gerrilleiro de Galicia`, preestrearase este sábado, 22 de outubro, na Casa dá Cultura de Xinzo de Limia (Ourense) ás 12,00 horas.



Esta obra narra a historia de Camilo de Dios (Sandiás, 1933), o último guerrilleiro antifranquista en Galicia que queda vivo, que acudirá á presentación do sábado.



Catro estudantes de Comunicación Audiovisual da Universidade de A Coruña están detrás deste traballo, todos eles nacidos en 1994, son: Alba Sánchez, Juan Pirola, Miguel García e Pedro Iglesias.



Así, Alba Sánchez, produtora do proxecto, destaca que "despois de tanto traballo é moi emocionante ver que, dentro de tan pouco tempo, a historia de Camilo se vai compartir con todo o mundo".



Ao acto está confirmada a asistencia o presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, o presidente de honra do Partido Comunista de Galicia, Manuel Peña Rey, e a deputada de En Marea Eva Solla.