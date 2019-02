"Existe un problema de contaminación en A Limia, hay que ser conscientes"

La Lagoa de Antela sigue viva, al menos, dentro de todas aquellas personas que siguen estudiando las causas que originaron su desecación y qué consecuencias del proceso afectan en mayor o menor medida a la Limia actual. Víctor Javier Pérez, catedrático y profesor en Xinzo durante 29 años, analizará este martes en el Centro Cultural Marcos Valcárcel la geología e historia de la comarca, así como el futuro que le aguarda.

¿Qué se abordará en la conferencia del próximo martes?

Han pasado más de 60 años de la desecación de la Lagoa de Antela, mi objetivo es hacer una revisión crítica, tanto de las causas que llevaron a sus artífices a realizar ese proceso, como de las consecuencias sociales, ecológicas, y económicas para A Limia.

¿Qué le motivó a investigar sobre la desecación de la Lagoa de Antela?

El principal motivo es que ejercí en Xinzo la labor docente durante 29 años. Hice muchísimas salidas con los alumnos a las areneras y analicé la problemática ambiental de A Limia y la posibilidad de solucionarla. El problema es que tras la desecación de la laguna a alguna gente le fue bien, pero a otra le fue mal. Yo no me voy a meter en eso, voy a hablar de los temas científicos, medioambientales y de contaminación.

¿A quién le fue mal?

Pues a las personas que perdieron ese medio natural y están sufriendo la contaminación que hay en A Limia. Se han publicado muchos datos relacionados con la ganadería intensiva que hay en la comarca. La Confederación Hidrográfica mantiene que la contaminación a aguas profundas es alta y una de las cosas que voy a tratar de demostrar es esa, que el número de granjas de agricultura intensiva es el causante de la contaminación del acuífero de A Limia.

¿Hay solución para esto?

Hay solución, pero es difícil. Lo primero que creo que tendría que haber es una conciencia del problema, no todo el mundo la tiene ni la quiere tener. He ido a algunas charlas en las que he visto a gente que no lo reconoce, y hay un problema exponencial de contaminación que además se está incrementando a un nivel alto. Hay que buscar soluciones. No digo que se supriman las granjas, pero sí que se establezca una fórmula de eliminación de los purines y estercos diferente a la que se está llevando a cabo ahora.

¿Usted cree que se consiguió algo de lo que se buscaba con la desecación de la Lagoa?

Creo que en un principio no, y me ciño a varios factores, no sólo a uno pero, por ejemplo, la despoblación de la comarca no indica que se trate de una zona especialmente rica, tampoco el nivel medio de renta. La población ha bajado en toda la provincia pero en A Limia mucho más.

Tratará el futuro de A Limia.

Me refiero a que hay mucha gente joven trabajando en proyectos en la comarca que no sólo pasan por la ganadería intensiva, habría que volcarse más con ellos.