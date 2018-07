A Limia dá conta das súas inquedanzas ao Goberno

Un colectivo formado por membros da Asociación de Empresarios e Gandeiros da Comarca da Limia -Adegal- e da Asociación de Productores de Pataca da comarca viaxaron ata Ourense para expoñerlle ao novo subdelegado do goberno na provincia, Emilio González Afonso, as inquedanzas do colectivo, centradas no proxecto do regadío e no estado do sector productivo en xeral, motor económico da zona. En concreto, informaron a González dos trámites establecidos en relación ao sistema de rego e manifestaron, ao mesmo tempo, a súa preocupación polo futuro dos seus produtos de non materializarse a súa construcción. Amosáronse dispostos a colaborar no financiamento, aínda que opinan que deben revisar o plantexamento inicial.

Pola súa banda, o subdelegado agardará a dispoñer do Informe de Impacto Medioambiental para iniciar novas negociacións e acordos con outras administracións.