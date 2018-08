Manuel Cabas: "Mi prioridad más absoluta es lograr una buena imagen de Xinzo"

Manuel Cabas se sentó este jueves, por primera vez, en el sillón reservado para el primer edil de Xinzo, un cargo que ocupará hasta las próximas elecciones municipales. Lo hizo al mismo tiempo que respondía a las preguntas de esta entrevista y con la resaca de una de las semanas más intensas que se recuerdan en la política local limiana, una circunstancia motivada por la renuncia de su predecesor, Manuel López Casas. No oculta que en el seno de su grupo haya discrepancias, pero asegura tener el respaldo de los suyos para ser investido regidor.

¿Cómo se siente tras estas jornadas convulsas en su grupo de gobierno?

Me siento muy bien. Esa fractura de la que hablan algunos medios, fundamentada en declaraciones hechas por no se sabe quien, ha quedado demostrado que no era tal. Lo que sí tengo es la gran responsabilidad de probar durante los próximos meses, y con hechos, que este grupo funciona.

¿Desmiente entonces que haya fractura o discrepancias en el PP local?

Discrepancias las hay en todos los partidos, eso no lo voy a negar.

En menos de cinco meses, se han sucedido dos dimisiones de alcaldes limianos, ¿Cómo va a luchar contra la sensación de inestabilidad que puedan tener los ciudadanos con respecto a esta administración local?

Me gustaría dejar claro que el primer alcalde del que hablamos, Antonio Pérez, renunció a su cargo como regidor debido a que existe una sentencia sobre su persona similar a la que tuvieron otros alcaldes de ámbito español cuyas causas quedaron archivadas. No fue así en el caso de Antonio, que se marchó pensando en lo mejor para Xinzo. Manuel Casas, que fue un grandioso político, dimitió por problemas familiares importantes. En política todos estamos de paso y, si falta uno, aquí está el siguiente para sustituirle dignamente. El proyecto para Xinzo va a seguir siendo el mismo en este caso.

¿Cuál es ese proyecto?

Primero pasó por acabar con la gran deuda que tenía esta administración, luego por arreglar el saneamiento y el abastecimiento de la villa y ahora estamos en medio de otro proyecto importante, como es el de la avenida de Celanova.

El mal estado de las aceras de la localidad es algo muy notorio, ¿Pretende solventar estas deficiencias?

El día que se fue Casas y fui consciente de que el siguiente en la lista era yo, hablé con el edil de Urbanismo y con el arquitecto municipal y les dije que quería, inmediatamente, un proyecto para renovar las aceras. Ahora mismo está a falta del visto bueno definitivo de secretaría. Mi prioridad absoluta es lograr una buena imagen de Xinzo.

¿Qué se ha hecho y qué se pretende hacer con respecto a la limpieza de la villa debido a las repetidas quejas vecinales?

Quería recalcar que la villa no es sólo del ayuntamiento, es de los ciudadanos. Si una vez que limpiamos, algunos de ellos echan la basura al suelo, roban plantas o dejan las heces de los perros sobre la vía pública, no vale para nada. Necesitamos más concienciación. Los olores en algunos contenedores, de los que soy consciente, se producen porque algunas personas y establecimientos echan la materia orgánica directamente y sin bolsa. La Deputación los lava todos los meses y hemos pedido mayor incidencia en ese sentido. Vamos a pedir también más vigilancia policial para interceptar conductas incívicas de todo tipo.

Los pueblos del rural de Xinzo demandan más atención.

Tienen razón y ya he tenido conversaciones con algunos pedáneos que me han pasado un listado de quejas y peticiones. Voy a recorrerme todos estos núcleos para hablar con la gente y establecer una lista de prioridades. Es cierto que teníamos que habernos involucrado más con ellos.

¿Cuándo se va a firmar el convenio para arreglar la avenida de Celanova?

Hubo que modificar algunos detalles, pero la firma será cosa de semanas porque, de lo contrario, no vamos a poder cumplir los plazos.

¿Por qué cuando se está invirtiendo tiempo y dinero en lograr que el Entroido de Xinzo sea de Interés Turístico Internacional, el museo permanece cerrado?

Estamos en conversaciones con la Deputación para que asuman su gestión. No entiendo por qué se ha retrasado tanto y voy a poner todo mi empeño para que se aceleren los trámites.

Su predecesor en el cargo, Manuel López Casas, quiso seguir una línea de consenso con la oposición local, ¿va a adoptar usted la misma política?

Sí, evidentemente, porque el resultado de ello es algo fructífero. Todos estamos aquí para buscar lo mejor para Xinzo, para mí serán siempre -o eso espero- una ayuda. No me gusta el ataque por el ataque.

El PSOE limiano le acusa de tránsfuga.

Se intenta transmitir que yo me pasé de manera inmediata del PSOE al PP y no fue así. Encabecé la lista del Partido Socialista cuando obtuvo el mejor resultado de su historia. Yo quería hacer algo grande y me di cuenta de que los que estaban allí estaban por su propio interés, no por el bien de Xinzo. Quisieron que comulgara con ruedas de molino y, como no lo hice, me dijeron que me fuera, y me pasé al grupo mixto. De ahí, terminada la legislatura, me fui con Antonio porque me gustaba su proyecto.

Desmiente que Antonio Pérez siga moviendo los hilos de este Concello.

No mueve los hilos de ningún Concello, otra cosa es que puntualmente y como referente por su experiencia yo le pueda pedir consejo a él o a Casas.

Los primeros sondeos no confirman la mayoría absoluta del PP de Xinzo, ¿cree que estas últimas dimisiones harán que pierdan más votos?

No, todo lo contrario, vamos a revalidar nuestra mayoría absoluta debido a que mantendremos la misma línea y esencia. Estos días se ha generado mucha tensión en la calle pero cuando nos pongamos en marcha, pasará.