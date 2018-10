El misterio de las cruces blancas de Porqueira

La aparición esta semana de cuatro cruces blancas de idéntico tamaño y forma en Porqueira mantiene en vilo a los vecinos del concello. En A Forxa no se habla de otra cosa: "¿qué significado tendrían?", "¿corresponderían a algún ritual o tradición?", ¿serían marcas para robar las casas del entorno?", "¿fue cousa de meigas?". Para éstas y otras preguntas similares, ni la alcaldesa de la localidad, Susana Vázquez, ni la Guardia Civil de Xinzo -que ya investiga el caso- han encontrado todavía una respuesta.

Fue uno de los habitantes del núcleo de Nocelo el que vio, supuestamente, a dos mujeres -una más menuda y otra más corpulenta- dibujar con una plantilla y un espray una cruz de un metro de ancho, por otro de largo. Lo hicieron en el asfalto que hay frente a su vivienda. Posteriormente, ambas fueron vistas subiéndose a una furgoneta.

Otras tres cruces idénticas aparecieron en carreteras de Forxa, Filgueira y Lobios de Sever. Uno de los vecinos de este último pueblo borró la señal por su cuenta alegando que "non tiña por que ter eso diante da miña casa, dábame moi mal rollo".

Los lugareños alertaron a la alcaldesa de Porqueira y al jefe de Protección Civil, Fausto González, de estas apariciones y, ante su aparente estado de nerviosismo, la regidora mandó borrar a la brigada municipal las pintadas.

Las cruces blancas pueden marcar el camino de Santiago o ser símbolos de protección

"Esto parece cosa de "Cuarto Milenio". Fue algo muy extraño. A mí me advirtió el panadero del pueblo de que habían aparecido esas cuatro cruces", dice la alcaldesa de Porqueira. "Ir hasta Lobios no es cualquier cosa, queda muy lejos del centro del Concello. Allí se acaba la carretera. Fueron a conciencia", añade la regidora, quien asegura llevar horas dando vueltas a lo ocurrido y elaborando posibles teorías."Cuando se tiene que hacer algún tipo de pintada en la vía pública para cualquier tipo de obra, se debe pedir permiso al Ayuntamiento. Nosotros no teníamos conocimiento de esto. A mí también me ha generado mal rollo", añade.

"Os veciños tiñan medo. Estaban preocupados por se os ían roubar ou se eran marcas para facer algún incendio", apunta el jefe de Protección Civil. Y es que cualquier movimiento extraño que se produce ahora en Porqueira genera inquietud entre los vecinos. "Hay una vecina que vive fuera y, como algunos vieron luz en su casa, llamaron a la Guardia Civil. Sin embargo era ella que estaba en su casa", explica Vázquez.

Existen algunas teorías que apuntan a que las cruces blancas puedan marcar el camino de Santiago o que sirvan de protección a las cosechas. Los más avispados han caído en la cuenta de que las cuatro cruces marcadas conforman una "T" invertida. Sea como fuere, y como si de una película se tratase, "todas las hipótesis continúan abiertas".