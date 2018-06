Pasadas as once da mañá chegaban á praza Carlos Casares as nenas e nenos das escolas de Ponte de Lima (Portugal), expedición que foi recibida polos alumnos locais na xa tradicional cita do abrazo ó río Limia. A ponte peonil foi testemuña do simbólico acto. Logo veu o xantar e a posterior visita a Allariz.