El PP limiano reclama a Fomento señales en la N525

El grupo municipal del Partido Popular de Xinzo llevará al próximo pleno de la villa -que tendrá lugar el día 7 del próximo mes de enero- una moción para instar al Ministerio de Fomento a que acometa la señalización horizontal y mejore la vertical en la carretera Nacional 525 a su paso por Xinzo de Limia y otros concellos limítrofes, del mismo modo que revise los bacheados realizados hasta el momento.

Los populares limianos aseguran que hace unos dos meses, algunas partes de este firme en mal estado fueron saneadas con nuevo aglomerado, sin embargo, añaden, estas zonas no fueron pintadas con la señalización horizontal pertinente.

Según el grupo de gobierno, este hecho provoca habitualmente problemas para los conductores, especialmente en las horas de mas baja visibilidad, "que son moitas nesta época do ano na que estamos, onde os días son máis curtos que as noites", dicen. Además, aseguran que "esta non sinalización xa ten sido un factor importante en varios accidentes", añaden.

Por todos estos motivos, los populares llevarán el acuerdo a pleno y solicitarán que el Gobierno Central apruebe una partida económica para la señalización del vial y el bacheado en las zonas en las que sea necesario.