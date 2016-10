El Instituto Geográfico Nacional confirmó ayer que un seísmo de escasa magnitud, en torno a las cinco de la madrugada, sacudió gran parte de la comarca limiana, teniendo su epicentro en la localidad de Vilar de Santos y a quince kilómetros de profundidad. Era, sin lugar a dudas, la noticia de barra de bar del día, aunque algunos la conocieron por los medios de comunicación, como en el caso del alcalde, Xan Xardón, que pasaba la jornada festiva fuera de su municipio.

El Arca de Noe, un céntrico local de música con funciones de taberna, se convertía en la tarde de ayer en el núcleo del intercambio de impresiones, aunque la hora de salida de misa también fue propicia para comprobar con qué intensidad vibraron los cristales de las vecinas comentaristas.

“Non volvín durmir"

Los preguntados sitúan la hora poco más allá de las cinco de la mañana, "cando realmente se notaba como vibraban os cristais, eu xa non volvín durmir dende aquela", dice una de las vecinas de Vilar de Santos. Otros pronto sacan a relucir el movimiento sísmico experimentado treinta años atrás: "Ese si que se sentiu ben, pero este foi como se pasase un camión deses de pedra pola estrada".

Un joven que acababa de llegar de su siesta después de una larga noche de sábado bromeaba a la hora de contar lo ocurrido: "Eu sentino perfectamente, estiven por comentarllo á miña irmá, pero como sabía que viña de festa e algo mazado, preferín non facelo por se non me cría".

El temblor, que alcanzó los 3,1 en la escala de magnitud Ritcher, no dejó ningún tipo de incidencia ni en la localidad epicentro del mismo ni tampoco en otros puntos de la comarca, donde también pudo ser detectado, no solo "polos cans, que si estiveron ouveando", como asegura una vecina de Piñeira Seca que lo percibió con total nitidez.

Otros, como un matrimonio residente en Lamas (Xinzo de Limia) se agarraron a las armas porque creían que el golpe oído se correspondía con la entrada de ladrones en su vivienda: "O meu home agarrou a escopeta porque pensou que entrara xente na casa", decía la mujer, que también tuvo la impresión de que ese ruido era fruto de un posible hurto y no de un movimiento de la tierra bajo sus pies.