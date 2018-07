O subdelegado do Goberno en Ourense reúnese con representades de ADEGAL

O subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González Afonso, mantivo unha reunión este venres con representantes de ADEGAL, Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia.

Os representantes do colectivo da Limia manifestaron a súa preocupación polo futuro do sector de non levarse a cabo a construción do regadío, parte fundamental do desenvolvemento económico da Limia.

Pola súa parte, González Afonso comprometeuse a iniciar novas negociacións e acordos con diferente administracións unha vez dispoña do Informe de Impacto Medioambiental sobre o proxecto.