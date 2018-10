Un rural con oportunidades

Floren Fidalgo es vecina de Baltar y madre de Lara, recién nacida y beneficiaria del cheque bebé puesto en marcha por el gobierno local durante el pasado año. Madre e hija viven en una pequeña aldea del municipio junto a Ángel -marido y padre- y Ángela, la otra hija del matrimonio. La familia asegura sentirse feliz de que su proyecto de vida se desarrolle en un entorno rural y muy satisfecha con esta ayuda económica de 1.000 euros por año durante los próximos tres.

"É moi importante para nós xa que hoxe en día é moi difícil manter unha familia. Contar con medios de todo tipo é fundamental nos pobos", asegura Floren."Aquí, ás veces, non tes acceso aos mesmos recursos cos que contan na cidade, entón esta axuda vén ben, por exemplo, se nos temos que desprazar para calquera cousa, así como para produtos básicos", añade.

La vecina asegura que en lo que más gastan es en pañales, higiene y en alimentación para la criatura. "Dende que temos casa niño, aforrámonos ter que marchar a Xinzo, como tiven que facer coa primeira nena", apunta. "A verdade é que nós non temos queixa xa que en Baltar apóstase moito por dinamizar a vida cultural e social".

El gobierno local impulsó en 2017 esta medida para paliar el abandono rural y fijar población: una ayuda de 1.000 euros al año por bebé nacido y empadronado en la localidad, durante los tres siguientes. La iniciativa fue aplaudida entre las jóvenes familias del municipio -de las que se beneficiarán una decena-, que piden una equiparación de oportunidades entre los niños que nazcan en el entorno rural y los que lo hagan en una ciudad.

Con respecto a esta cuestión, la Corporación municipal celebró un pleno extraordinario en el que se flexibilizaron los requisitos para optar a este cheque infantil. "Modificamos a ordenanza coa que tratamos de incentivar os nacementos no noso concello e axudar ás familias. Chegamos á conclusión de que estes requerimentos eran moi ríxidos xa que os pais tiñan que facer a solicitude no prazo dun mes dende o alumeamento", explicó el regidor local, José Antonio Feijóo. "Tivemos casos nos que non se fixeron as peticións dentro do tempo establecido por algunha circunstancia especial. Como nos parecía inxusto que non puidesen percibir a axuda modificamos os preceptos", añadió. En este sentido, los padres que quieran pedir este cheque podrán hacerlo durante los seis meses siguientes al parto.

Los únicos requisitos serán que tanto los progenitores como la criatura estén empadronados en Baltar, al menos, durante los tres años siguientes al nacimiento. La modificación será expuesta al público para que reciba las alegaciones pertinentes, antes de su aprobación. "Queremos que a perda de poboación nos afecte o menos posible e con estas medidas penso que a imos paliando", matizó el máximo mandatario local. "O Concello conta cun importante número de parexas xóvenes e eu quero que se instalen alí. A nosa ubicación é moi boa e seguiremos estudando as posibles fórmulas para frear o éxodo", añadió el regidor.