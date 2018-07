Un tesoro para Calvos de Randín

Hay tesoros escondidos y tesoros invisibles, tesoros en forma de personas o de objetos. Sean como sean, siempre nos cuesta desprendernos de aquello que representa para nosotros lo más valioso del mundo; pero para el periodista nacido en Paradela -Calvos de Randín-, Alfonso S. Palomares, dejar en manos de sus paisanos el tesoro bibliográfico que alberga en varias de las estanterías de su vivienda madrileña, es motivo para la más absoluta felicidad: "Calvos fue siempre la capital de mi geografía sentimental", dice nostálgico.

El que fuera presidente de la agencia EFE donará los casi 7.000 libros que ha ido acumulando a lo largo de sus 83 años al municipio que le vio nacer y crecer y para el uso y disfrute de sus vecinos, una decisión que ha tomado después de consensuarla con sus propios hijos."El motivo de mi deseo es muy sencillo. Yo soy de de un pueblo que se llama Paradela, el lugar en el que aprendí a leer, por eso quiero dejar mis libros allí, en el entorno en el que se despertó mi interés por la lectura", explica Palomares. "Me gustaría dejar una biblioteca abierta para fomentar la cultura, y es que el mero hecho de tener un archivo bibliográfico ya es una forma de estimularla e instigarla. Es lo que me movió a hacer algo para mi pueblo, ya que, aunque sólo viví allí mis nueve primeros años, el recuerdo de Randín siempre me ha acompañado en todos mis viajes por el mundo", añade.

Alfonso Palomares rememora las "mallas", las vacas, las ovejas y los corderos que llegaban al mundo en su aldea. "El haber vivido una vida rural me ha dado una riqueza enorme. Cuando uno nace en una capital, en donde no hay animales de ninguna clase, creo que tiene una vida más artificial", reconoce el periodista y escritor.

La colección es variada, no faltan los libros de poesía ni las novelas en distintas gamas: históricas o actuales. La biblioteca también incluye ejemplares sobre pensamiento y filosofía, así como de teología e historia. "Yo diría que hay mucha variedad y que es para todos los públicos", puntualizó. "Me gustaría que Calvos se convirtiese en un epicentro de la cultura. Que haya una biblioteca así en un pueblo de la montaña ourensana, me parece estupendo y por eso lo he promovido", añade.

Todavía no se sabe en qué ubicación concreta se instalará la colección del periodista más universal de Calvos de Randín, quien prevé tener una reunión en agosto con el regidor local, Aquilino Valencia, para decidir el mejor emplazamiento."Yo no voy a poner ninguna condición, sé que los responsables del ayuntamiento sabrán qué hacer con la donación mejor que nadie", apuntó Palomares, quien añadió que, además de los libros, dejará algunos premios que recibió durante su carrera periodística y fotografías con gente importante del mundo político como Fidel Castro o Felipe González.

El regidor de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, aseguró que al pasar el verano se hará el acondicionamiento del espacio. "Que una persona de la categoría de Alfonso Palomares, que además es mi amigo, quiera darnos su biblioteca, es todo un honor", dijo el alcalde.n