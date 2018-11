Vecinos del vial de Celanova en Xinzo critican el proyecto final

Nuevo capítulo dentro del polémico proyecto de reforma de la avenida de Celanova en Xinzo. Si esta semana era uno de los grupos de la oposición -el Bloque Nacionalista Galego- el que presentaba una serie de modificaciones al convenio rubricado el pasado jueves 15 de noviembre, entre la Xunta de Galicia y el Concello -piden que sea de sentido único, que se elimen las plantas invasoras ubicadas entre los plátanos centenarios y que se reubique el paso de cebra-, este miércoles han sido los propios vecinos del vial los que, a través de un escrito firmado por el presidente de la asociación vecinal, Antonio Cuquejo Paz, se han manifestado en contra del proyecto tal y como ha sido reformulado.

La agrupación asegura que desde que se hiciera pública la existencia de un nuevo documento para el acondicionamiento de la calle, se han convocado varias reuniones con el objetivo de recabar y valorar las opiniones de los residentes afectados. En este sentido, un "importante" grupo manifestó su "preocupación" por la ejecución de las mencionadas obras, para cuyo diseño "nin tan sequera foron consultados", dicen. "Na derradeira convocatoria insistiuse na gran desaprobación co proxecto asinado polo Concello de Xinzo coa Xunta de Galicia, acto para o que nin tan sequera foron convidados", apuntan.

Desde el colectivo consideran "imprescindible" e "innegociable" la doble circulación por la calzada central de la avenida de Celanova, con accesos a negocios y viviendas adecuados a sus necesidades. Piden una urbanización "máis racional" y añaden que, de no modificarse el proyecto, "se ocasionarán graves daños" a los más de 400 residentes en esta calle. La agrupación vecinal nombró, además, un comité vecinal para hacer un seguimiento de las propuestas no contempladas en el proyecto y que previamente ya fueron trasladadas al gobierno local. Anuncian que no descartan movilizaciones.