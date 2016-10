Vilar de Santos exhibe artesanía y producto local

Vilar de Santos celebró ayer la segunda de las ediciones de su mercado artesanal en lo que va de de año. Aunque la primera de ellas, que tuvo lugar en el mes de junio, concitó a un gran número de interesados, la de ayer, más de otoño, no le estuvo a la zaga.

Las previsiones meteorológicas no ayudaban, pero la lluvia respetó la iniciativa desde muy temprana hora y las carpas instaladas como medida preventiva no hicieron más que convertir a la Rúa do Forno en una improvisada plaza de abastos en la capitalidad del municipio limiano.

La jornada debió de comenzar con una salida por los campos limítrofes en busca de setas, pero éstas, esquivas a la veintena de interesados, obligó a suspender la cita.

En el mercado, lo más granado de la artesanía local, desde pan elaborado con la verdadera masa madre, hasta miel licuada que semejaba cerveza o una amplia variedad de tés. Detrás de cada uno de los puestos, una historia. Un ingeniero técnico metido a comerciante de embutidos o un americano y su compañera, exfuncionaria de la Junta de Andalucía, ambos residentes en Trandeiras, vendiendo alhajas.

Una foliada a la hora de comer y el concierto de Kátya Teixeira, cantautora, instrumentista, compositora y una de las grandes voces femeninas de la música brasileña, puso fin a esta feria, que tuvo como epicentro el Arca de Noe, un local que se está convirtiendo en el referente de la cultura musical lusogalaica de la comunidad en el Concello de Vilar de Santos.