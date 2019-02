A imaxe máis repetida durante a xornada de onte foi a de decenas de operarios engalanando a vila limiá para recibir, este sábado, unha nova edición do seu Entroido tradicional. As rúas centrais e as do casco vello xa teñen instalado o alumeado e as carpas quedaron ubicadas nas prazas onde se desenvolverán as distintas actividades como as do domingo Oleiro, ou o Fareleiro.n