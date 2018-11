Xinzo quiere recuperar su ruta de la Gorgoloza

El regidor de Xinzo, Manuel Cabas, y el edil de Urbanismo, Ricardo Sieiro, anunciaron la intención por parte de la administración local de recuperar y poner en valor la única ruta de senderismo existente en el municipio. Se trata de la llamada "Rota da Gorgoloza" que recorre, entre otros puntos de interés, la iglesia de Ganade, el "cruceiro" de Mosteiro, la centenaria fuente de Guntimil, los pazos de Damil y Gudes o la capilla de Gorgoloza. El camino, que tiene una dificultad de esfuerzo media-baja, tiene alrededor de seis kilómetros de distancia. El responsable de Urbanismo explicó que se acaba de acometer un desbroce de la zona y el objetivo es darle difusión. "Está preparada y señalizada en los principales pueblos, no en todo el recorrido, con lo que habrá que revisar los letreros que falten", apuntó Sieiro. "Esta ruta es de hace mucho tiempo y hasta hace un par de semanas no se podía circular por ella porque no se entraba debido a la maleza", añadió.

Una de las primeras actividades que se barajan para dar visibilidad a este trayecto es una "andaina" organizada desde la concejalía de servicios sociales para este mes de noviembre.

La "Rota da Gorgoloza" permite conocer, además, un gran sendero cerrado en el que convive una abundante fauna de la localidad, y que la administración local quiere ahora proteger.