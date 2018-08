La XVIII Festa do Esquecemento de Xinzo contará con 40 grupos

La décima octava Festa do Esquecemento de Xinzo, declarada de Interés Turístico Local, se celebrará del 17 al 19 de agosto con la participación de 40 grupos de tropas romanas y castreñas que, llegados de diferentes puntos como Lugo o Cartagena, ayudarán a ambientar la tradicional cita histórica en la villa ourensana.

Así lo ha comunicado el representante de la Asociación Cultural Civitas Limicorum, el colectivo organizador, Iván Prado, durante la presentación del evento este viernes en el centro cultural Marcos Valcárcel de Ourense, en donde ha estado acompañado por Carlos Enríquez, de la asociación; la diputada provincial Montserrat Lama; el alcalde en funciones de Xinzo de Limia, Manuel Cabas, y el concejal de Cultura e Festexos de este municipio, Carlos Gómez.

Asimismo, Prado ha subrayado que más de 500 personas participan en la construcción del atrezo en las calles principales de la localidad y ha destacado que, en cada edición, aumenta el número de visitantes, cuya cifra se espera que esté en torno a los 15.000 durante los tres días de festejos.

"En esta edición, volvemos a cumplir el récord después de tantos años de fiesta, con 40 grupos. Ya no hay sitio para realizar más construcciones ni para traer a más grupos, tenemos tanta gente que es inviable seguir creciendo en el número de participantes activos", haasegurado.

Música, artesanía y circo

Iván Prado ha avanzado que la XVIII Festa do Esquecemento contará con dos conciertos de música folk y tradicional, actividades teatrales, espectáculos circenses, una exposición de aves rapaces, grandes desfiles, juegos para menores y un mercado de artesanía con más de 30 puestos y que, "posiblemente, sea de los más importantes de la provincia junto con el de Ourense", ha apostillado.



Entre las citas más importantes, se encuentran el encendido del fuego sagrado, que tendrá lugar el 17 de agosto, y el cruce por las aguas del río Lethes, el acto estrella de los tres días de festejos de la Festa do Esquecemento, que se celebrará el 19 de agosto desde las 17 horas.



Por su parte, el concejal de Cultura e Festexos de Xinzo, Carlos Gómez, ha puesto en valor el trabajo dentro del "esfuerzo colectivo" de la Asociación Cultural Civitas Limicorum, "que hace diversas actividades a lo largo del año y culmina con la celebración de la Festa do Esquecemento".



"Con el trabajo encomiable y sacrificado de un grupo de gente muy joven, la Asociación Cultural Civitas Limicorum nos regala a todos los limianos y visitantes una gran celebración de la historia de esta fiesta. Entre todos, conseguiremos llegar a más ediciones", ha concretado.



En esta misma línea, ha destacado la importancia de la Festa do Esquecemento para "generar riqueza" en la localidad, "uno de los factores que se tiene en cuenta" a la hora de apoyar este tipo de celebraciones.



Mientras, el alcalde en funciones de Xinzo de Limia, Manuel Cabas, ha reseñado la "consolidación" de esta fiesta, "cultural y social", que "aglutina a gente de varias edades y no solo es de Xinzo, sino también de los lugares de donde proceden los visitantes".

Llegada de las legiones romanas



La Festa do Esquecemento rememora un hecho acaecido hace más de 2.000 años: los soldados romanos del general Décimo Junio Bruto, a su paso por la localidad ourensana y tras batallar por España y Portugal, decidieron no atravesar el río Lethes -- el río del Olvido en la mitología griega y actual río Limia según los historiadores-- por miedo a que ello significase perder la memoria.



Junio Bruto, para demostrarles que eso no era cierto, cruzó el río y, desde la otra orilla, nombró uno a uno a sus soldados: atravesar el Limia no le había provocado olvido alguno. De esta manera, el escuadrón decidió acompañar a su líder.



Ahora, y desde hace dieciocho años, la localidad ourensana, a través de la recreación decorativa de la villa y de sus habitantes, revive este pasaje histórico, sucedido en el año 137 a.C. en lo que hoy día es Xinzo de Limia.