La Baixa Limia se implica en la tradición de las castañas y el vino

Los magostos son una celebración a la que ya nadie queda ajena. Durante décadas se ha ido extendiendo por toda la provincia y no hay institución o entidad vecinal o cultural que no organice uno. Las previsiones meteorológicas adelantaban un ambiente adverso, pero esa circunstancia no arredró a los participantes. Las localidades de la Baixa Limia no fueron una excepción y el ambiente reinó en todas ellas. Eso sí, en previsión de mal tiempo, la alternativa fue celebrar el magosto a cubierto, como manda la tradición. En Entrimo los primeros compases se vivieron a partir de las 19:00 en el colegio de la villa. Como es lógico, las castañas y el vino fueron los reyes. A partir de ahí la imaginación de cada grupo fue la que acabó imperando para acompañar los productos típicos. En el caso de Lobeira, la cita fue también a partir de las 19:00, en la praza do Toural, también organizado por el Concello. Los vecinos de Muiños estaban citados también a la misma hora en el pabellón municipal, mientras que en Lobios también se celebró en el pabellón deportivo.