Un conductor intentó golpear a otro y le daña la puerta del coche por tocar el claxon, en Lobios

Benjamín B.S., de 65 años, tuvo que refugiarse con su coche, en el que viajaba también su esposa, en el aparcamiento del balneario de Riocaldo (Lobios) para evitar que otro conductor le destrozara el coche por completo y, lo que es más grave, que lo golpeara a él y a su mujer.

Los hechos ocurrieron a las seis de la tarde del pasado domingo cuando Benjamín B.S. paró su vehículo en los accesos al balneario para que otro conductor saliera del estacionamiento. "Nada más parar, el coche que nos precedía nos adelantó a gran velocidad y paró en medio de la calzada", explica.

A los pocos segundos, este automovilista reinició la marcha, pero se encontró con que no podía seguir al estar parado el coche que lo había adelantado. "Le toqué el claxon y automáticamente se bajó y se dirigió a mí gritando: ¡Qué quieres! Le conteste que me dejara pasar y se metió por la ventanilla para golpearme. Como no pudo, se fue a su coche, agarró un palo y me abolló a golpes la puerta y rompió el retrovisor del mío", recuerda Benjamín B.S.

Su esposa se puso nerviosa y comenzó a gritar. Para que se calmara, no vio otra salida que refugiarse en el aparcamiento, dada la violencia del otro conductor, que se fugó sin que nadie anotase la matrícula de su vehículo. "Lo único que se me ocurrió fue acudir a la Guardia Civil y denunciar los hechos", añadió.

Los agentes mantienen una investigación abierta y, tras recabar información en la zona, buscan a un varón de mediana edad con un coche matrícula portuguesa. El presunto agresor increpó a la víctima en portugués.