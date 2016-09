La oposición acusa de “manipular" contratos a la alcaldesa de Rairiz

El grupo socialista de Rairiz de Veiga censuró ayer la "manipulación" en procesos de contratación municipal. La acusación se remite a la contratación de una prima de la regidora, Asunción Morgade, en lugar de a una trabajadora con diez años de experiencia. El portavoz del PSdeG acusó a la alcaldesa de haber "modificado as bases" para favorecer la contratación. "E logo a miña familia non pode traballar?", se defendió Morgade.

Asimismo, uno de los concelleiros del Partido Popular que había sido expulsado del gobierno, Manuel Ferreiro, acusó también a Morgade de falta de transparencia en las contrataciones para el servicio de guardería. "As traballadoras din que os membros do tribunal lles marcaban as respostas no exame", afirmó Ferreiro. Ante esta segunda acusación, la regidora popular manifestó molesta que "eso si que é mentira". Afirmó que le gustaría "que as traballadoras estiverán aquí para o dicir".

Los socialistas compartieron la desconfianza sobre esas contrataciones arguyendo que se dejó fuera al personal del pasado año, "que eran veciños de Rairiz".

La discusión en el salón plenario sobre los diferentes nuevos contratos del consistorio limiano acabó con una disputa sobre la contratación de un tractorista cuando, según la oposición, "xa había un". El municipio solo dispone de un tractor, que se encuentra averiado.