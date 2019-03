El PP confía en Lamas Alvar para Sarreaus

Gumersindo Lamas Alvar volverá a liderar la lista que el Partido Popular presentará en el Concello de Sarreaus con el objetivo de revalidar un nuevo mandato "no que temos que seguir a impulsar as iniciativas sociais e comezar a falar e pensar como comarca", dijo en su presentación el candidato que lleva 28 años al frente de la alcaldía. Para el presidente provincial Manuel Baltar, Lamas Alvar "ten acreditada unha gran xestión no ámbito local, por iso estamos seguros que nos próximos catro anos seguirá afondando na prestación de servizos públicos de calidade para os seus veciños".

La evolución de Sarreaus en los años que Gumersindo Lamas lleva al frente ha sido "moi positiva", en palabras del propio candidato, destacando especialmente el trabajo realizado en materia de infraestructuras y servicios sociales. Como programa de trabajo, buscará fomentar el alquiler de casas en el rural para frenar la despoblación, apoyar a las comunidades de montes para seguir explotando el sector forestal o facilitar el desarrollo de explotaciones avícolas y ganaderas, sin olvidar el patrimonio, matizaba con la vista puesta en los castros y el asentamiento romano. El futuro de Sarreaus, apuntó Lamas, pasa también por mirar alrededor. "Temos que empezar a falar de comarca, da Limia, que é unha das cousas que desexaría impulsar nun novo mandato, pensando que o traballo conxunto pode ser o principio da solución a moitos dos nosos problemas comúns", dijo.