Adriana Domínguez: "Sé más viejo es la campaña más exitosa hasta ahora"

"He vivido la mayor parte de mi vida fuera de Ourense y volví hace dos años para formar parte del equipo que está haciendo que el cambio sea posible en la empresa. La paternidad de esta empresa y la mía propia es darle a un hijo raíces y alas. Yo tengo raíces aquí y por eso ha sido tan importante este episodio reciente que hemos vivido", comenzó su intervención la CEO de Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez.

"Al borde de una nueva era"

La hija del diseñador destacó la "energía y la fuerza" de su padre para levantar de nuevo el negocio. "La gente me pregunta por qué hemos tenido un periodo malo. Llevamos 42 años en el mercado, no se está siempre arriba ni en la ola, y a veces para adaptarse no se tiene los medios y el cambio es lento. Ahora creo que se ven los resultados y la empresa está al borde de una nueva era. Una parte importante ha sido la figura de mi padre. Tenemos 443 tiendas, estamos en 29 países y facturamos 114 millones de euros. Estamos volviendo a ser una marca puntera y deseable. Y es llamativo que de esta tierra haya salido un fenómeno como este", relató.

Adriana Domínguez calificó la última campaña de la empresa "Sé más viejo", como la más exitosa de la historia. "Y habla de un modelo sostenible. Decir eso hoy en día es algo extraordinario. Que una prenda te dure diez años. Y queremos que esto sea un pilar estratégico", anotó.

Sobre "Juan Griego" ya dijo su padre que fue una de las correctoras. Ella añadió que el libro "ha formado parte de nuestras vidas".