Esperanza Navarro: "Ourense cumple claves de envejecimiento que hay en zonas azules"

La provincia tiene cinco veces más centenarios que hace dos décadas. Así lo reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En 2018 había en Ourense 312 personas mayores de 100 años. Es la segunda provincia con más centenarios por cada 10.000 habitantes, solo superada por Soria. De cada 10.000 habitantes ourensanos, 10 han cumplido un siglo. ¿Podría llegar Ourense a ser una "zona azul"? Solo hay cinco en el mundo.

La doctora en Psicología y especialista en Psicología Clínica Esperanza Navarro, de la Universidad de Valencia, explicará en el Foro La Región de este jueves el concepto de las exclusivas "zonas azules" del planeta, aquellos lugares donde se producen tasas entre dos y cuatro veces mayores de centenarios que en el resto del mundo. La cita, a las 20,15 horas en el centro cultural Marcos Valcácel, estará presentada por José Manuel Vázquez "Casiano", Licenciado en kinesiología y fisiatría, fiseoterapeuta y diplomado en Enfermería.

La pregunta es, ¿cómo lo hacen en estas zonas para llegar a esa tasa de longevidad?

En algunas zonas hay variantes genéticas, pero además de eso coinciden en varios aspectos. Alimentación de proximidad–productos del entorno cercano–, ejercicio físico moderado diario–ir andando a la huerta, a pescar, no coger el coche–y las relaciones personales y sociales. Las relaciones son bastante estables a lo largo de la vida y satisfactorias. Se llama red social de apoyo, que funciona como amortiguador a los problemas.

¿Cuántas zonas azules hay por el mundo?

Cinco demostradas.

¿Sería una utopía que Ourense llegue a considerarse zona azul?

Ourense es una de las provincias más longevas de toda España. España es el segundo país más longevo del mundo. No hay publicaciones científicas sobre si Ourense podría constituir una zona azul, pero no digo que no lo pueda ser. Sería digno de estudiar porque sí que se cumplen, en la gente mayor, las premisas que cumplen las otras zonas azules. Estilos de vida tradicionales.

Como psicóloga, ¿a qué desafíos se enfrenta una sociedad envejecida?

Se están haciendo cosas pero aisladas. España aún no ha reaccionado a aprovechar las ventajas de tener personas mayores. Se hacen programas de aprendizaje intergeneracionales donde conviven en la misma casa estudiantes y jubilados. El joven tiene casa y el adulto compañía. Convivencias con niños y abuelos en centros escolares..

En Ourense ha abierto el primer centro intergeneracional de España que combina escuela infantil con centro de día para mayores. ¿Qué suponen proyectos como este?

Es ideal porque hace dos generaciones sucedía de modo natural, las familias funcionaban como clanes. Hay un aprendizaje mutuo que se ha perdido y por eso se han desarrollar programas como este para fomentar la convivencia, aunque sea de modo artificial. La soledad tiene un coste de salud y económico muy caro. Hay niños que no ven nunca a una persona mayor, tengo pacientes que se asustan por si su niño ve a la abuela muy vieja. Hemos llegado a una situación absurda. Hay que volver a construir lo que era natural, todos acabamos siendo mayores en el caso óptimo.