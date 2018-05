Jaume Gurt: "Hay que tener una cosa clara: la felicidad en el trabajo es posible"

El consultor independiente en transformación cultural y liderazgo y ex director general de Infojobs, Jaume Gurt, ofrece esta tarde, a las 20,15 horas en el Liceo, la conferencia "La felicidad en el trabajo, una forma de vivir mejor y ganar más", dentro del Foro La Región.

¿Cómo se logra eso de conseguir la felicidad en el trabajo?

Mi receta está basada en la experiencia y la realidad, y se consigue a través de muchísimas cosas. Lo primero y fundamental es saber quién eres, con qué disfrutas, qué es lo que te gusta. Esa conciencia de ti mismo te ayudará a reconocerte y transformarte. La segunda clave es dar, pero no para recibir algo a cambio. Conseguirás dos cosas, en primer lugar ayudar a los demás y sólo por ese simple hecho te vas a sentir bien. En segundo lugar vas a poner en valor lo que tú entregas. Con el tiempo, eso que tú has dado, la vida te lo devolverá. En tercer lugar, aprender a encontrar esa felicidad. Yo viajo una vez al año a Asia y allí no tienen estas maravillas de la tecnología que tenemos en el mundo occidental. Sin embargo, cuando vas a sus casas, ves que son totalmente felices. Y finalmente, encontrar tus propios pequeños espacios.

¿Qué me puede decir de la relación jefe-empleado?

Esto es como un baile. ¿Quién manda en un baile? Ninguno de los dos, y los dos. Es posible que no puedas hacer nada para cambiar la forma de ser de tu jefe, pero sí puedes tú regalarle aquello que eres. Por otra parte, cada cosa que te encarguen y no te guste debemos tomarlo como un regalo para nosotros, porque es algo de lo que aprender y que nos va a permitir crecer y hacernos más fuertes en ese trabajo.

¿Es el estrés el mal de nuestro tiempo?

Evidentemente la sociedad está acelerándose y todo se hace cada vez con más urgencia. Todas las empresas que visito tienen ese problema del estrés. Y este problema desemboca en enfermedad, salvo si conseguimos ese espacio que nos permita estar en paz en medio de la tormenta. Si tú coges a un piloto de Fórmula 1, verás que tienen que tener esa combinación de estrés y pausa, lograr un equilibrio. A veces basta con cinco minutos para relajarse. Yo llevo tiempo trabajando en formación online y algo que introduje fue la habilitación de una sala de meditación donde practicar yoga u otras técnicas que ayuden a esos minutos de relax.

¿Hay técnicas, por tanto, para conseguir este objetivo?

Hacer calceta, que era lo que practicaban nuestras abuelas, ayuda a encontrar ese equilibrio. También dibujar mandalas. Y hay técnicas de respiración. Ahora lo que está de moda es el mindfulness o atención plena a la meditación. Lo que está claro es que el estrés mantenido quema y hay que tener pausas para evitarlo. Algo muy eficaz contra el estrés son los paseos en plena naturaleza; de hecho, hay empresas que han instalado plantas en el interior de sus espacios de trabajo para mejorar el estado de ánimo de su plantilla. Otra clave es el agradecimiento, que es una clave muy poderosa. Hay que tener en cuenta que el trabajo ya no es solo un lugar para ganar un salario, sino un lugar para vivir. Y una cosa hay que tener clara, la felicidad en el trabajo es posible.