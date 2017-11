El doctor Lourenzo ha desaparecido. Este es el hecho que marca el inicio de la intrigante “A canción do elefante”, una obra original del canadiense Nicolás Billón y llevada a los escenarios gallegos por Redrum Teatro, bajo la dirección de Alex Sampayo. Tres personajes, ( interpretados por Guillermo Carbajo, Ernesto Chao y Patricia Vázquez), desarrollarán sus particulares e intrigantes estrategias que lograrán desconcertar por momentos al espectador, imbuido en una atmósfera dónde quizás todo sea posible o tal vez nada lo sea.

Realidad e irrealidad se van dando la alternancia o sobreponiendo, dependiendo del momento, en el peculiar mundo de un psiquiátrico. La advertencia de la enfermera al nuevo psiquiatra sobre Miguel (Guillermo Carbajo): “Non é como os demais” ya apunta por dónde debe ir parte de la atención. “Un elefante se balanceaba...”es la canción infantil que el personaje de Miguel recita, ya que este animal ejerce sobre él una inquietante atracción. Por eso, una vez más, la enfermera, interpetada por Patricia Vázquez, cuestiona al médico, personaje de Ernesto Chao: “¿Qué sabe usted de elefantes?” y como medida de cierto control sobre el enfermo le pide a éste que le cuente un chiste sobre el paquidermo: “Prometo no reírme”.

La obra es definida por la propia compañía como “un texto dunha precisión milimétrica na trama e brillante na construción dos personaxes que non deixará indiferente a ningún espectador e que posúe ecos das mellores novelas de misterio de Agatha Christie ou do mellor do cine de suspense de Alfred Hitchkock”. La manipulación de unos sobre otros, en un juego donde el poderoso parece sucumbir al más débil y el más débil ejerce el control sobre quien ostenta, en apariencia el control, es la base para resolver el misterio planteado. ¿Quién engaña a quién? ¿Quién acaba atrapado en la red del otro? Ahí se desarrolla parte de la trama que el espectador deberá seguir con atención, sin perder los rastros que se muestran.

“¿Cree que él sabe lo que pasó?”. “Sin duda”, responde el doctor. ¿Lo sabe? ¿Y ellos? Por el medio el asesinato de una madre, la posibilidad de unos abusos sexuales, el secreto atrapado en unas fotos, que pueden ser o no. ¿Quién conoce lo que sucedía?

LUGAR: Teatro Principal de Ourense

FECHA: 25/11 a las 20:30horas