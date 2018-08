¿De dónde es el aceite que dice ser gallego?

Que en Galicia hay olivos desde antes de la Edad Media es un hecho que está fuera de toda duda. Que aquí se elaboraba aceite de oliva, también. Pero que desde hace siglos, esa producción se ha visto reducida a un carácter meramente testimonial es un hecho que contrasta con lo que sucede nada más cruzar la raya seca y entrar en Portugal donde nunca se perdió o se extirpó forzosamente, una tradición que viene de la época de los romanos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, proliferan las etiquetas y las marcas de aceite de oliva que dicen ser gallegas. En una feria me encontré con un aceite embotellado con nombre gallego pero resulta que venía de Extremadura. Nada que objetar a su calidad, pero sí a la veracidad de suorigen. Para luchar contra estas intrusiones que desacreditan el poco aceite gallego que todavía hay en el mercado, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), en colaboración con la consellería de Medio Rural va a realizar una auditoría e inspección de los operadores que se encuentran en territorio gallego para confirmar la veracidad del origen y el correcto etiquetado para que no haya lugar a dudas. Hay ejemplos del esfuerzo que algunas empresas realizan para recuperar la oleicultura gallega y es bueno que otras no lo destruyan.