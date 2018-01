Manda el dinero

“En esta tarea serán necesarios promotores, constructores, bancos, notarios, registradores de la propiedad. Cada familia un hogar. Vamos a cimentar la paz sobre la base de la propiedad privada, no hay razón más poderosa para el respeto”. Así se expresa sobre el escenario el personaje de Alberto San Juan, un hombre casado de clase media acompañado en todo momento por su mujer, interpretada por la actriz Marta Calvó, en la obra “Masacre”, de Teatro del Barrio.

Un texto que nos desvelará el verdadero rostro del gran poder de este país, el que emana de la economía y no de la política, y lo hace con información rigurosa. Nada de lo que se cuenta en esta obra es inventado o falso, pero es necesario hacer un pequeño esfuerzo para revisitar o visitar por vez primera nuestra historia con los ojos muy abiertos y la mente despejada para querer entender. La obra, escrita por Alberto San Juan, quien además la dirige, hace un recorrido por el capitalismo asentado en España y comienza su andadura en el año 1939 .

Los dos actores hacen un trabajo irreprochable sobre el escenario, todo suena a verdad: tanto el matrimonio como los personajes en los que se van transformando y que forman y han formado parte de la historia del gran poder económico de España.

El teatro debe remover sentimientos y sensaciones. Y eso lo hace “Masacre” sin ninguna intención de adoctrinar o de hacer sentir que sólo hay una verdad absoluta. Y por eso precisamente resulta tan revelador y a la vez, en ocasiones, algo incómodo, porque desde el principio uno sabe que las palabras no inventan y hay verdades que, en algún momento, elegimos no creer o decidimos no ver, pero que en esta obra nos las colocan de frente y sin anestesia, aunque con cierto toque de humor, lo que se agradece. Indalecio Prieto, Adolfo Suárez, Emilio Botín, Escrivá de Balaguer, Esther Koplowitz, Ana Botella o José María Aznar se van sucediendo en la historia contada por San Juan y van dejando las piezas del rompecabezas que, finalmente, nos desvelará quién manda aquí. El dinero, como decía Quevedo, todo lo puede. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Por si acaso ahí está Masacre, para contarlo.