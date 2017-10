Un menú casero en el centro de Pontevedra

La experiencia me demuestra que cuando te encuentras en una ciudad a la hora de comer y no sabes dónde hacerlo, mucho mejor que el móvil y todas las aplicaciones que te buscan restaurante y te muestran las opiniones de otros comensales, está la versión clásica, la tradicional, la que aprendí de mi padre. “Si no sabes dónde comer, pregunta. Siempre es mejor una persona a la que ves cara a cara que TripAdvisor”.

Y así lo hice. Estaba en Pontevedra por asuntos de trabajo, pregunté dónde comer un buen menú del día y que fuera un sitio tranquilo y me recomendaron Casa Elvira, que además se encontraba muy cerca. Y es cierto, está en pleno centro de Pontevedra.

Nada más verlo me pareció un local muy convencional, sencillo, sin grandes ornamentos. Tampoco es un espacio que digas al verlo, aquí se come bien... o mal.

Cuenta con menú del día por nueve euros, en el que se puede elegir entre cuatro primeros y cuatro segundos, postre o café. Iba con una compañera y pedimos, yo la sopa de primero y pollo asado de segundo. Ella, tortilla y carne guisada. Pero también había bacalao y cordero.

Me pareció una comida muy casera, especialmente la sopa. Incluso el pollo, pese a ser un plato sencillo iba un punto más allá de lo que se puede esperar en un menú del día. El servicio fue muy rápido pese a que el comedor estaba lleno y yo diría que cariñoso, pues estaban en todo momento pendientes de si te gustaba cada plato o preferías otra cosa.

En resumen, un restaurante ideal para una comida de trabajo, con un menú del día económico y una cocina que trabaja con sencillez pero preparando platos ricos y bien elaborados. Salí muy satisfecha.

CASA ELVIRA

Días de descanso Domingo

Precio medio Menú por 9 euros

A destacar Cocina casera y servicio muy amable

Localidad Calle Cobián Areal, 10. Pontevedra. Teléfono 986 84 54 74

COCINA.....NOTABLE SERVICIO.....NOTABLE AMBIENTE.....BIEN