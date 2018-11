Menú del día con vino del Ribeiro, en el Café Bar Ribadavia

Camino de Beade, desde Ourense, un amigo al que me encuentro en la gasolinera del área de servicio de la autovía me anuncia que han abierto un nuevo restaurante en Ribadavia. Como llevaba intención de comer por esa zona, le pedí más señas y allí me fui “Te queda de camino”, me dijo. “Porque es en la Nacional 120, al salir de la autopista, a mano izquierda, después de la gasolinera. Donde antes estaba el Hostal Ribadavia”.

Allí fui. Ahora se llama Café Bar Ribadavia y tiene un menú del día por diez euros, en un espacio que han remodelado, con un bar a la entrada y un comedor, bastante diáfano y con aspecto muy limpio, a mano derecha. El menú propone 4 primeros y otros tantos segundos. Muy bien equilibrado, porque encontramos vegetales, legumbres, arroz, empanada, pescado, carne de cerdo, de ternera y pollo con fideos. El precio incluye vino del Ribeiro u otra bebida, postre y café.

Un servicio muy atento, rápido, y una cocina que trabaja cocina tradicional, con raciones más que abundantes.

El menú cumple con su objetivo. Elaboraciones dignas y bien hechas, aunque en el caso de la aguja de ternera estofada, que fue el segundo plato que elegí, le habría venido bien una cocción de más largo recorrido. Tenía buen sabor, algunos trozos estaban en su punto, pero a otros les quedaba todavía algo de tiempo por estar tiernos. La aguja de ternera, que es muy rica, a la parrilla en un vuelta y vuelta, resulta un poco complicada en un guiso.

En resumen,un restaurante de carretera, con un buen menú, una cocina bastante casera, limpio y con un buen servicio al público. Y uno de los pocos que ofrece vino con denominación de origen en su menú del día.